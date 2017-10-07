Yaptıkları İşlere İmrendiğimiz CEO'ların Başarı Formülü

Başarılı CEO'ların nasıl başarılı olduğunu merak ediyorsanız, bu konu ile merakınızı giderebilirsiniz.

Yapılan bir araştırma, başarının sırrının sadece çok çalışmakla ilgili olmadığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, başarının en büyük formülünün saat kaçta kaltığımızda gizli olduğunu iddia ediyorlar.

Kendi alanlarında zirveye ulaşmış CEO'ların rutin davranışları da bu iddiayı doğrular nitelikte. İşte dünyaca ünlü CEO'ların başvurduğu, bir günden maksimum verim alabilmeniz için yapmanız gerekenler...

Sabah erken kalkmayanlardansanız, rakiplerinizden bir adım geride olduğunuzu belirtelim. Erken kalkmaya özen gösterin. Zira birçok bilim insanı da erken kalmanın, yaratıcılığı ve verimliliği ciddi oranda artırdığını vurguluyor.

Davranış bilimcisi Dan Ariely, uyandıktan sonraki ilk iki saatin kişinin en verimli zamanı olduğunun altını çiziyor. Başka bir deyişle, sabah 9 akşam 6 mesaisi yerine işe erken gelen ve erken çıkanlar daha verimli ve başarılı oluyorlar. Kendi alanlarında adını dünyalara duyurmuş CEO'ların rutin davranışları da bu iddiayı destekler nitelikte.

Tim Cook

Örnek olarak Apple'ın CEO'su Tim Cook, sabah 3: 45'te uyanıyor ve 04:30'ta e-posta göndermeye başlıyor. Sabah 05:00'te spor yapıyor. Cook ayrıca Apple'da ofise ilk gelip son çıkan isim.

Steve Jobs

2011 yılında hayata gözlerini yuman Apple'ın kurucu Steve Jobs ise erken kalkan isimler arasında yerini alıyor. Jobs, güne sabah 6'da başlardı.

Jack Dorsey

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ise sabah 5:30'da uyanıyor ve sabah sporundan sonra çalışmaya başlıyor.

Richard Branson

Virgin Group Kurucusu Richard Branson ise sabah 5,45'te uyanıyor. Sabah sporunun ardından işinin başında oluyor.

Marisa Mayer

Yahoo'nun eski CEO'su Marisa Mayer, güne sabah 4'te uyanarak başlıyor.

Insra Nooyi

Pepsi'nin CEO'su olan Insra Nooyi de sabah 4'de uyanıyor ve 7'de ofise gidiyor.

Howard Schultz

Starbucks'ın eski CEO'su Howard Schultz sabah 6'da işinin başında oluyor.

Tim Armstrong

AOL CEO’su Tim Armstrong sabah 5'te uyanıyor.

Mary Barra

General Motors'un CEO'su Mary Barra ise her sabah rutin olarak 6'da ofise gidip işinin başında oluyor.