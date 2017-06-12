Yara İzi Olan Ciltleri Onaracak Yeni Teknoloji: SkinTE!

Tıp dünyasında büyük adımlar attığımız son yıllarda herhangi bir şekilde hasar gören ciltleri yenilemenin bir yolunu bulamamıştık. En azından şimdiye kadar.

İnsan vücudu, kendini tamir etmek için aslında oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Ancak kritik düzeyde hasar alan dokuların tam anlamıyla iyileşmesi mümkün olmuyor, hatta bu duruma mağdur olan kişilerin sosyal yaşamlarını ciddi derecede etkileyen sonuçlar doğurabiliyor.

Ancak şimdi bilim, insan derisinin daha hızlı ve daha etkili iyileşmesi için yeni bir yol sunuyor. ABD’nin Utah eyaletindeki küçük bir biyo-teknoloji şirketi büyük bir keşfe imza attı. Bildiğimiz gibi vücudumuzun en büyük organı cildimizdir ve şirket, bu organın yeniden yapılanmasını sağlamak için kaynaklarını sonuna kadar kullanmış. PolarityTED adlı şirket, deneylerin ilk aşamasında cilt yapısı olarak insana benzeyen bir hayvan olan domuzları kullandı. Geliştirilen teknoloji, hayvanların ciltlerinde bulunan yanıklar ve aşınmaları başarılı bir şekilde onardı ve cildi tazeledi.

Şirket, kendi web sitesinde "Araştırma, yeni ürünümüz olan SkinTE ile insanlarda tam fonksiyonel cilt onarımını mümkün kılacak. Geliştirmekte olduğumuz süreç, bir hastanın kendi cildine ait küçük örnek sayesinde tüm katmanların yeniden yapılandırılmasıyla gerekleşiyor. Ayrıca saç ve kıl gibi uzantıların yeniden çıkabileceği tamamen organik dokular gelişiyor” açıklaması yapılmış.

PolarityTED'in kurucusu ve CEO'su Denver Lough, verdiği bir röportajda ilk etapta yanık kurbanlarının zarar görmüş ciltlerine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını dile getirdi. SkinTE teknolojisi, zamanla daha verimli bir şekilde çalışabilecek.

Denek olarak domuzların kullanılmasının sebebine gelecek olursak, deri yapılarının benzerliğinin yanı sıra domuzlardaki deri katmanlarının biraz daha kalın ve karmaşık olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu aynı zamanda, daha ince olan derilerimizi onarmanın SkinTE teknolojisiyle daha kolay olduğuna dair önemli bir işaret.

İnsanlar üzerindeki deneyler ise 2018 yılının başında uygulanacak. Bu deneylerin tamamlanmasından 12 ila 18 ay sonra tıp literatürlerine yeni bir başarı ve tedavi yöntemi eklenmiş olacak.