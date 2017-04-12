Yaralı Karıncayı Kurtarmaya Gelen "Karınca Kurtarma Timi"

Alman araştırmacılar, Afrika Matabele karıncalarının kurtarma davranışlarını inceledi. Tehlike anında karıncanın feromon salgılayarak koloniyi yardıma çağırdığını ve bu feromonların koloninin % 28.7'sine ulaşabildiği ortaya çıktı.

Karıncaların, avları termitlere karşı günlük mücadeleri sırasında gizli silahları ortaya çıktı. Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nden bir çalışma ekibi, Sahra'nın güneyinde bulunan; günde dört defa avlanmaya çıkan, özel termit avcıları Afrika Matabele karıncalarının kurtarma davranışlarını inceledi. Termitlerle olan mücadelelerinde, termitler güçlü çenelerini kullanarak sıklıkla karıncaları yaraladıkları için, karıncaların bir tür kurtarma davranışı geliştirdiği ortaya çıktı.

Termitle savaşında yaralanan karınca, alt çenesinde bulunan iki feromon olan "dimetil disülfür" ve "dimetil trisülfür" kimyasallarını salgılayarak, kolonisine yardım çağrısında bulunuyor. Gelen kurtarma ekibi ise, yaralı karıncayı yuvaya taşıyor ve yuvasında diğer karıncaların da yardımı ile tedavi ediliyor. Düşmanı karıncaya sıkı sıkıya tutunan termit de genellikle yaralı karınca ile birlikte eve taşınıyor. Araştırmacılara göre, yardım çağrısı yanıtsız kalan karıncaların %32'si hayatını kaybederken; yuvaya taşınıp tedavi edilen karıncaların neredeyse tamamı hayatına devam ediyor.

Araştırmacılar, bu kurtarma davranışının koloni sayısının %28.7'sini korumasına yardımcı olduğuna inanıyor. Üniversitede doktora öğrencisi ve makalenin yazarı Erik Frank, "Omurgasız hayvanlarda ilk defa yaralanmış hayvanlara yardım davranışına tanık olduk." diyor ve ekliyor "Bu, özellikle bireylerin genellikle oldukça az değerli olduğu sosyal böcekler için beklenmedik bir bulguydu." Aferin size, koca yürekli yardımsever karıncalar!