Yarasa Sürüsüyle Bile Birlikte Uçabilen Drone!

Daha önce yaptığımız haberlerde de söylemiştik; dronelar hayatımızın bir çok noktasında yer alıyor, işimizi kolaylaştırıyor. Bu haberimizde ise doğal yaşam konusunda araştırma yapan araştırmacıların yeni icadı olan Chirocopter'i ele alıyoruz.

Yaban hayatı biyologları, droneları kullanarak, balinaları saymaya, kuş yuvalarını kontrol etmeye ve kaçak avlayanları tespit etmeya çalıştılar. Şimdi, karanlık bir gece gökyüzünde gezerken hızlıca uçan yarasa sürüleri içinde gezinebilen bir drone tasarladılar.

Tasarlanan drone, ya da asıl ismiyle "Chirocopter" (ismini yarasa anlamına gelen chiroptera kelimesinden alıyor,) bünyesinde vücut sıcaklıkları vasıtasıyla yarasaları tespit etmeyi sağlayan termal kamera ile yarasaların yön bulmak için çıkardığı sesleri kaydetmeyi sağlayan bir mikrofon barındırıyor. Aynı teknoloji, yarasaları yerden ve kulelerden kaydetmek için kullanılıyordu, ancak Chirocopter'ın bir avantajı var, üç boyutlu uzayda herhangi bir yere yerleştirilebiliyor.

Ekip, New Mexico'da 800.000 Brezilyalı kuyruksuz yarasanın barındığı bir mağaranın dışında bir Chirocopter kurdu. Şafaktan hemen önce, yarasalar yoğun toplanmalar oluşturur ve bir saatte 100 kilometreden fazla hızlarda kaotik bir hava yolu boyunca mağaraya geri dönerler.

Takım, Chirocopter'i hızlı akan yolun ortasında, 5 metre ile 50 metre arasında değişen yüksekliklerde tutmak için manevra yaptı ve çok sayıda yarasanın ses kaydını aldı. Drone'lar anlaşılan birçok alanda daha karşımıza çıkacağa benziyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Droneunuz var mı, yoksa almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.