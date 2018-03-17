Son yıllarda bilgisayarlar, hepimizin günlük hayatında kullandığı demirbaşlar haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca, muhtemelen her gün kullandığımız bu cihazları daha eğlenceli bir hale getirmek istiyoruz. İçeriğimize, sıradan masaüstü resimlerinden sıkılanları mest edecek 15 fotoğraf ekledik. Gelin bu resimlere birlikte göz gezdirelim.
1. Organizasyon becerisi
2. Minimalizm
3. Dâhice tasarlanmış bir kurabiye canavarı
4. Dışarı çıkın dercesine…
5. Kozmik bir masaüstü tasarımı
6. Bu klasör yeniyor mu ki acaba?
7. 2 Monitörün en uyumlu hali
8. Çift monitör için bir diğer harika fikir
9. Bu adam tam bir dahi!
10. Bilgisayar monitörü tabii ki de manzaraya engel değil
11. Tarafını seç
12. Futbol tutkunları için harika bir fikir
13. Bunu da buraya bırakalım
14. Siz hepiniz ben tek
15. Zavallı Explorer
Gün boyu baktığımız şeylerin gözümüze hitap ediyor olması elbette ki önemli bir durum. Bu birbirinden yaratıcı 15 masaüstü duvar kâğıdı ise adeta gözünüzü şenlendirecek. Peki sizin favoriniz hangisi?