Bazı insanların yaratıcılığı kesinlikle sınır tanımıyor. Masaüstü duvar kâğıdı gibi küçük detayları bile bir başyapıt haline getiren bu insanların yaptıkları adeta hayranlık uyandıracak cinsten.

Son yıllarda bilgisayarlar, hepimizin günlük hayatında kullandığı demirbaşlar haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca, muhtemelen her gün kullandığımız bu cihazları daha eğlenceli bir hale getirmek istiyoruz. İçeriğimize, sıradan masaüstü resimlerinden sıkılanları mest edecek 15 fotoğraf ekledik. Gelin bu resimlere birlikte göz gezdirelim.

1. Organizasyon becerisi

2. Minimalizm

3. Dâhice tasarlanmış bir kurabiye canavarı

4. Dışarı çıkın dercesine…

5. Kozmik bir masaüstü tasarımı

6. Bu klasör yeniyor mu ki acaba?

7. 2 Monitörün en uyumlu hali

8. Çift monitör için bir diğer harika fikir

9. Bu adam tam bir dahi!

10. Bilgisayar monitörü tabii ki de manzaraya engel değil

11. Tarafını seç

12. Futbol tutkunları için harika bir fikir

13. Bunu da buraya bırakalım

14. Siz hepiniz ben tek

15. Zavallı Explorer

Gün boyu baktığımız şeylerin gözümüze hitap ediyor olması elbette ki önemli bir durum. Bu birbirinden yaratıcı 15 masaüstü duvar kâğıdı ise adeta gözünüzü şenlendirecek. Peki sizin favoriniz hangisi?