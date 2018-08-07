Yardım Çalışmalarını Tek Çatı Altında Toplayan Site

Sosyal fedakarlık hareketinin temel hedefi, uygun maliyetli program ve yenilikleri destekleyerek etkin bir iyiliksever değişiklik oluşturmak ve böylelikle yardım kuruluşlarına verilen her bir kuruşun mümkün mertebe çok insana harcanmasını sağlamak. Bunun altında yatan düşünce, bağış paralarının sınırlı bir kaynak olması. Fakat burada tek sınırlayıcı etken para değil. Dikkate alınması icap eden bir diğer önemli kaynak da araştırma süresi.

Hesaplamaya dayalı yardım kuruluşları ve yardımseverlerin; dünyayı etkileyen sorunlardan hangisinin daha önemli olduğunu, hangi çözümlerin nispeten daha çok ümit verdiğini veya gözardı edildiğini, başka nelerin yapılması gerektiğini anlaması için bir öğrenme eğrisi var. Ancak sorun şu ki: Şimdiye değin, bütün bilgilere erişebileceğiniz bir tek yer bile yoktu.

Yardım çalışmaları için Wiki

Söz konusu durumu değiştirmek için 'Rethink Charity' isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluş bünyesinde kurulan Rethink Priorities (Öncelikleri Gözden Geçir) isimli bir girişim, Priority Wiki platformunu yarattı. Tıpkı Wikipedia gibi çalışan bu internet sitesi, herkes tarafından düzenlenebiliyor. Böylelikle, hangi yardım çalışmasının öncelik sahibi olması gerektiği tespit ediliyor. Yardım çalışmalarına ilişkin bilgi toplayan ve bu bilgileri kategorilere ayıran site, kuruluşların konu ile alakalı yapılan önceki çalışmalardan haberdar olmasını ve buna göre kendilerine bir rota belirlemesini sağlıyor.

Siteyi geliştirenlerden biri olan Peter Hurford, “Bu önemli bir sorun, zira bu tarz araştırmalara binlerce saat harcanıyor ve insanların bu araştırmaların varlığını unutmasını veya aynı çalışmayı yeniden yapmasını arzu etmezsiniz. Pek çok değişik küresel probleme dair yapılmış araştırmaları tek bir çatı altında toplayarak herkesin konu hakkında gerekli bilgiyi hızlıca toplayabilmesini sağlamak istiyoruz” diyor.

Bunu gerçekleştirmek için, Wiki, 6 geniş yardım çalışması başlığına ayrıldı... Bunlar: ‘Varoluşsal-Yıkıcı Gelecek Riskleri’, ‘Araştırmayı İlerletme’, ‘Kararlar ve Değerler’, ‘Politikaları İlerletme’, ‘Gelişmekte Olan Dünya Ülkelerinin Tıbbi ve Ekonomik Gelişimi’, ‘Gelişmiş Dünya Ülkelerinin Tıbbi ve Ekonomik Gelişimi’ ve ‘Belirli Bir Alanda Bilimsel Araştırma’ olarak belirlendi. Her bir makale, daha sonra ilgili konu başlığına aktarıldı. Örneğin 'Yıkıcı Gelecek' başlığı altında biyo-güvenlik, nükleer güvenlik, iklim değişikliği ve jeo-manyetik fırtınalar bulunuyor.

Sisteme birçok makale eklendi

Geliştiriciler, çalışmalarını açıkladıkları bir açık mektupta; Wiki’nin şu anda Open Philantrophy, GiveWell, 80000 Hours ve Animal Charity Evaluators gibi araştırma kuruluşlarından pek çok araştırma neticesini barındırdığını belirtiyor. Bu makalelerin çoğu ‘sığ inceleme’ şeklinde adlandırılan formatta veya yüksek seviye gözden geçirme ve çeşitli önemli istatistik ve bulgular biçiminde düzenlenmiş durumda. Hurford, “Bu, 60 maddelik bir okuma listesi sıralamaktansa, size problemin içine dalmak ve daha yapısal bir yol seyretmenizi sağlamak için pek çok olanak sunuyor" diye açıklıyor.

Katılımcılar daha şimdiden içerikleri inceliyor ve kurucuların hiç aklına gelmeyen hususlarda veri paylaşıyor. Bunların ikisi, 'zihin açıcılar' ve 'ilaç reformu ve yaşlanmaya bağlı hastalıkları azaltarak doğal yaşam süremizi uzatmak' üzerine.

Troller gelirse müdahale ederiz

Düzenleme ve katkı işlemleri anonim olarak yapılıyor. Hurford, böylelikle vakit alan kayıt ve giriş işlemlerinin ortadan kaldırıldığını ifade ediyor.

Bu sayede, daha çok insanın katkı yapması bekleniyor.

Şayet troller buraya saldırmaya kalkarlar ise söz konusu düzenin yeniden gözden geçirileceğini kaydeden Hurford, “Bu site, tüm kullanıcılardan ziyade araştırma topluluğu için hazırlandı. Ama tabii halkın bu konuda ne düşündüğü ile de yakından ilgileniyorum” diyor.