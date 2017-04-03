Hindistan'da yer alan Sentinel Kabilesi, yanlarına kimseyi yaklaştırmıyor. Dünyanın en izole ve savunmasız insanları olarak gösterilen yerli halk, ziyaretçilere karşı da son derece saldırgan tutum sergiliyor.

Evrenin büyüklüğünü çok fazla sorguluyoruz ancak bizim için tek büyük alan evren değil. Üzerine yaşadığımız gezegen, bizim gibilere son derece büyük gelebilir. Sayımızın çoğalması ve çevreye verdiğimiz zararlardan dolayı dünya küçülmeye başlamış olsa dahi hala kabile halinde yaşayan insanlar bulunuyor. Dünyada balta girmemiş ormanlar, daha önce hiç ayak basmamış alanlar olduğu gibi bu alanlarda yaşayan yerli halklar da bulunuyor.

Bunların en ünlülerinden birisi ise, Hindistan’ın Sentinel adasında yer alan Sentinel kabilesi. Kendilerini savunmaya o kadar yönelmiş bir kabile ki onlarla konuşmak neredeyse imkansız. Yerli kabile yaklaşık 60.000 yıldır Hint Okyanusunun Kuzey Sentinel Adası’nda yaşıyor.

İlk olarak 1960’larda fark edilen kabileyle o dönemden beri birçok kez iletişime geçilmeye çalışılmış, fakat karşılığında son derece sert tepkiler vermişler. Kabile uçak, helikopter gibi hava araçları ile yapılan keşiflere, ok ve taşlarla cevap veriyorlardı. 2006 yılında yasadışı balıkçılar, adanın kıyılarına çok yaklaşması sonucunda Sentineller tarafından öldürülmüşlerdir. Hindistan hükümeti, adalılarla temas kurmaktan vazgeçmiş ve oradaki tüm ziyareti yasaklama kararı almıştır.

İşin bizim taraftan tehlikesi olduğu kadar asıl tehlikenin yerli kabile için olduğunu belirtmek gerekiyor. 60.000 yıldan beri orada yaşayan kabilenin günümüz modern hastalıklarına karşı hiçbir bağışıklığının olmaması, onları dünyanın en savunmasız insanları yapıyor. Bizim gerek genimiz gereği gerekse bebekken geçirdiğimiz hastalıklar sebebiyle vücudumuz hastalıklarla mücadele konusunda çok daha üst düzeyde. Ancak yerli kabilenin kendi hastalıkları olacağı gibi kızamık, kabakulak gibi herkesin geçirdiği hastalıklara yakalanmaları içten bile değildir. Bu yüzden de izole bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar.

Nüfusları içlerine girilemediği için pek bilinememekle birlikte sayılarının 40 ila 500 arasında olduğu düşünülüyor. 2004 yılında Hint Okyanusunun belirli bölgelerini bulan Tsunami’nin ardından yemek gibi yardımlar amacıyla bir helikopter gönderildi. Yerlilerin helikoptere cevabı ok atmak oldu. Bu asabiyetin arkasında gerçek bir sebep var: 1990’ların başında birçok kabile halkı, gemi kazasından demir ve diğer malları yağmalamak için gelen silahlı adamlar tarafından öldürülmüş. Bu sebeple adamların sıkmasının bir sebebi var yani.