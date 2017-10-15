Yardımsever Humble Bundle, IGN Tarafından Satın Alındı

Benzer türdeki oyunları bir araya getirip uygun fiyatlara satan ve bu satışın içinden belirli bir payı da yardım kuruluşlarına bağışlayan Humble Bundle, IGN tarafından satın alındı.

PC ya da mobil oyun dünyasıyla ufak tefek bile olsa işi olanların muhtemelen bileceği isimlerden biri olan Humble Bundle, oyun medyası ve bir diğer tanınan firma olan IGN tarafından satın alındı.

Humble Bundle'ın olayı, bilmeyenler için, benzer temaya sahip oyunları bir araya getirip ucuz bir paket halinde satması, bu satıştan elde edilen kazançtan da bir kısmını yardım kuruluşlarına bağışlamasıdır. Blog duyurusunda Humble Bundle'ın kurucusu ve CEO'su Jeffrey Rose, IGN'i neden seçtiklerini açıklıyor. Bu açıklamaya göre: "bizim vizyonumuzu gerçekten anlıyorlar ve oyunlara olan tutkumuzu paylaşıyorlar. Aynı zamanda iyi dijital içerik sağlarken yardım kuruluşlarına destek verme misyonumuza da tamamiyle inanıyorlar." deniliyor.

Rosen'in açıklamasından ortaya çıkan diğer bilgilere göre ise Humble Bundle'ın çalışma programında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. IGN yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda da aynı şekilde Humble Bundle'ın operasyonlarına müdahele edilmeyeceği ve sadece fikirlerini gerçekleştirmeleri için onlara destek olunacağı ifade edildi.