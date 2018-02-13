Yargıç, Julian Assange'ın Tutuklanma Emri İtirazını Reddetti

Yaklaşık 5 yıldır Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşayan Julian Assange hakkında tekrardan tutuklama emri çıkartıldı. Kararı alan İngiliz hakim Assange'ı korkaklıkla suçladı.

Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ve Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın yargılandığı davada Yargıç Emma Arbuthnot, Assange'ın mahkemeye gelmeyerek suç işlediğini belirtti ve yakalama emrinin devam etmesine karar verdi. Yargıç Arbuthnot, aksız yere suçlanan herkes gibi mahkemede görünmek için "cesaret sahibi olmalı." ifadelerini kullandı. Assange, Ekvador'un Londra elçiliğinde, son beş buçuk yıldır, İsveç'te yargılandığı cinsel taciz davası nedeni ile iade edilmemek için saklanıyordu. Bununla birlikte Assnage, İsveç'e gönderilmesi halinde ABD'ye iade edilme tehlikesi altında da yaşıyordu. Assange mahkemeye gitmesi halinde muhtemelen tutuklanacaktı.

Avukatları, Arbuthnot'tan Assange'a karşı tutuklama emrini iptal etmesini istemek için mahkemeye çıktı ve Assange'ın "özel nedenler"le mahkemeye gelemediğini söyledi. Yargıç, Assange'ın tutuklama emrinin kaldırılmasının kamu yararına sahip olmadığı için reddetti. Mahkeme sonrası karar metninde Arbuthnot Assange'ın karakterine yönelik hakaret niteliğini taşıyan sözler sarf etti. Kendisini "normal hukuk kurallarının üstünde" olarak değerlendirmekle suçladı ve mahkemede kişisel olarak görünmesine karşı meydan okudu. Mahkeme kararının ilgili metninde "Kendini hukukun normal kurallarının üzerinde görüyor ve adaleti ancak ancak onun lehine kullanması durumunda istiyor görünüyor", "...iadeyi talep edenler, kendi seçimlerinin sonuçlarına yüz tutmak için mahkemeye çıkacak ve bunu yapmak için cesarete sahip olacaklar." ifadeleri yer aldı.

Assange, kendisinin yanlışlıkla gözaltına alındığını ve kendisini İngiliz polisine teslim etmesi halinde, eninde sonunda devlet sırlarını açıkladığı gerekçesiyle sert bir cezaya çarptırılacağı ABD'ye teslim edileceğini savunuyor. İddiaya göre Assange, yakın zamanda karara itiraz edecek.