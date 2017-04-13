İngiltere’de davasına katılan sanıklar hakkında internette dalga geçen yorumlarda bulunan hakimin görevine son verildi.

İngiltere’nin Kent bölgesinin yerel haber sitesi KentOnline’daki haberlerin yorum kısmına yargıladığı bir kişi hakkında ‘eşek’, bazıları için de ‘bağnaz’, ‘geri kafalı’ gibi yorumlar bırakan Jason Dunn-Shaw isimli yargıç, önce korkutulduğunu daha sonra da görevden alındığını söyledi. Dunn-Shaw’ın yorum yaptığı yorumlardan bir tanesinde yargıç, diğerinde ise avukat olarak görev yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili BBC’ye konuşan Dunn-Shaw aldığı ceza hakkında Ombudsman’a başvuracağını, çünkü kararın çok ağır bulduğunu söyledi. Yorumları yazarken kimliğinin anonim olarak geçtiğini zanneden yargıcın yaptığı tüm yorumlarda isminin göründüğü kaydedildi.

Yargıç ve avukat olarak bu zamana kadar 45’ten fazla cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel suçlar alanında davalara giren Dunn-Shaw hakkında Yargı Adabı İnceleme Ofisi ise, kendisinin yaptığı bu davranışlarla yargının tarafsızlığını zedelediğini söyledi.