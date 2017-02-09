Yargıtay, otomobilinde bulunan siyah cam filmi için ceza kesilen bir vatandaşın ‘cezanın iptali’ için yaptığı başvuruyu kabul ederek emsal sayılabilecek bir karara imza attı.

Balıkesir’de yaşayan Fikri Conker isimli bir vatandaşa aracında bulunan cam filmi sebebiyle ceza kesildi. Konuyu yargıya taşıyarak Yargıtay’a başvuran Conker, emsal sayılacak bir kararın alınmasına vesile oldu.

Conker, cezanın kanunlara aykırı şekilde kesildiği gerekçesiyle önce mahkemeye, ret kararı alınca da durumu bir üst mahkemeye taşıdı. Yönetmeliklerle kesilen bu cezanın kurumlar arasında görüş farklılığına sebep olduğunu ve yanlış yorumlandığını savunan Conker, trafik polislerinin bu filmlere rastladığı anda cezayı kestiklerini belirtti. Kendisine de ceza kesilmesinin ardından önce hemen cezayı ödediğini söyleyen Conker, daha sonra konuyu Yargıtay’a taşıdığını ve cezanın bozulmasını talep ettiğini belirtti. Kanun ile yönetmeliğin birbirine zıt şekilde uygulandığını savunan Conker, kurumlar arasında çelişkiye yol açan bu durumun çözülebilmesi için ayrıca çaba harcadığını da ifade etti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından görülen davada ise cam filmlerinin görüşü engelleyecek bir durumunun olmadığına ve oy birliği ile kesilen cezanın iptaline karar verildi.