Yargıtaydan İkinci El Araç İçin Emsal Sayılabilecek Karar!

‘Bakımları yapılmıştır’ ilanlı aldığı araçla 4. gününde yolda kalan tüketici, açtığı dava sonucu araç bedeli, tamir ve dava masraflarını geri aldı.

İkinci el satılan araçlarla ilgili yargıtay, açılan bir davayı emsal sayılacak bir kararla sonuçlandırdı. Bir tüketici, bir internet sitesinde ekspertiz raporunun ’aracın tüm bakımları yapılmıştır’ ibareli raporuna güvenerek araç satın aldı. 27.518 TL ödeyerek satın aldığı araç, devir işleminin ardından 4 gün sonra seyir halindeyken motor arızası sebebiyle yolda kaldı.

Bunun üzerine galeri ve ekspertiz aleyhine tüketici mahkemesine dava açan araç sahibi, aracın bedeliyle birlikte 10 bin TL’lik manevi tazminat talep etti. Mahkeme de araç bedelinin davacıya geri ödenmesine, fakat manevi tazminat talebinin reddine karar verdi. Aracın kullanılmasının mümkün olmadığının belgelerle sabit olduğuna ve motor arızasının bulunduğuna dikkat çeken mahkeme, 1917 TL’lik araç servis masrafının davacıya iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca faiziyle birlikte 1350 TL’lik avukatlık parasının davacıya ödenmesine, 3 bin TL’yi bulan mahkeme harçlarının da davalıların tahsil etmesine hükmetti.

Alınan bu karar, ikinci el araç satın alan ve alacak olan diğer tüketicileri de oldukça yakından ilgilendiriyor. İkinci el araç satışında ilk kez böyle bir karar alındığına dikkat çeken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kararın emsal niteliği taşıdığını ve bundan sonraki benzer olaylarda direkt olarak örnek gösterileceğini ifade ettiler.