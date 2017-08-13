Yarım Baş Parmağıyla Profesyonel Call of Duty Oyuncusu Oldu!

Ian Wyatt, küçük yaşlarda geçirdiği kazada baş parmağının büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen yarım baş parmağıyla şampiyonalarda emin adımlarla ilerliyor.

Ian Wyatt, baş parmağının yarısını kaybettiği anı pek hatırlamıyor çünkü o zaman 7 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte oynarken henüz 1 yaşındaydı. Sağ baş parmağını abisinin bisikletinin zincirine sokan Wyatt, parmağının yarısından biraz daha fazlasını orada kaybetti. Wyatt, "Dürüst olmak gerekirse elimi kaybetmediğim için şanslıydım." dedi.

Wyatt, küçüklüğünden beri oyunlarla alakadar olmuş ancak parmağının bir kısmı yüzünden istediği gibi oyun oynayamamış. Fakat hiçbir zaman pes etmeyen Wyatt, Xbox platformunda 23 yaşındaki profesyonel bir Call of Duty oyuncusu olarak karşımızda bulunuyor. Normalde diğer platformlarda rahat bir kullanım sağlayamayan Wyatt, "Xbox oyun kumandaları adeta benim için yapılmış. Sağ baş parmağımın yarısı yok fakat bu oyun kumanları rahat bir oyun deneyimi sunuyor. Sağ elimle mükemmel bir uyum içerisinde. Sol baş parmağımı kaybetmiş olsaydım bu kadar rahat olmayacaktı çünkü sol analog daha yukarıda yer alıyor." dedi.

Şimdi ise Playstation üzerinde Call of Duty oynamayı sürdüren Wyatt, "Xbox kadar olmasa da bu da rahat bir kullanım sağlıyor. Kumandayı biraz daha sağa doğru doğrultmam gerekiyor ancak kullanabiliyorum." dedi.

Wyatt şu anda Call of Duty Dünya Ligi Şampiyonası'nda ekip arkadaşlarıyla birlikte boy gösteriyor. Galibiyetlerle turnuvaya devam eden Wyatt, profesyonel kariyeri ile düzenli olarak Call of Duty turnuvalarına katılıyor ve alıştırmalar yapıyor. Ayriyeten düzenli bir maaşı olduğunu da belirtelim.

Daha önce de birçok turnuvadan galibiyetle ayrılan Wyatt, "Bazı engeller yaşadım ve bugünlere gelmemde en büyük etken ailemdi. Fiziksel bir kaybım vardı ve ne yapacağımı bilmiyordum. Fakat sonrasında düzenli bir gelir elde etmeye başlayınca, insanların kayıplarına rağmen bir şeyler başarabileceğini anladım." dedi.