Patagotitan Mayorum isimli dinozor dünyanın en büyük dinozoru olma şanına erişiyor. İlk kez 2012'de kemikleri bulunan bu devasa otobur iki otobüs veya yarım futbol sahası büyüklüğünde.

Daha önce bildiğiniz tüm canlı boyutlarını unutun. Tam tamına 10 fil ağırlığında ve yarım futbol sahası büyüklüğünde, Patagotitan Mayorum isimli dinozor türü ortaya çıktı. Bir çiftçinin bulduğu 6 farklı Patagotitan mezarından 150 farklı fosili birleştiren arkeologlar, dünya üzerine ayak basmış en büyük otoburun fosilini çıkarmış olabilirler.

76 ton ağırlığında olduğu söylenen bu devasa dinozorun karşısına çıkan Trannasaurs Rex’ler bile küçücük kalıyor. En güzel kıyaslamayı yapmak için günümüzde bir aslanla filin arasındaki bağlantıyı düşünebilirsiniz.

Yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen canlının, burnundan kuyruğa kadar 37 metre uzunluğunun olduğu düşünülüyor. Bu ölçü, mavi balinadan bile daha büyük bir canlının karada yürüdüğü anlamına geliyor. Yükseklik olarak yaklaşık 6 metre boyunda olan Patagotitanlar, boyunlarını yukarı kaldırarak çok daha yüksek yerlere ulaşabiliyordu.

Araştırmacıların belirttiğine göre Sauropod ailesine ait olan Patagotitan gibi daha büyük dinozorların keşfedilmelerine devam ediliyor. Daha önce keşfedilen Argentinosaurus da bunlardan birisi. Yaklaşık 80-90 ton ağırlığında olduğu hesaplanan Argentinosaurus’un bu ağırlığına rağmen Arjantin Paleontoloji Müzesi’nde yer alan omurga fosillerine göre Patagotitanlardan %10 daha küçük olduğu anlaşıldı.

Geçmişte ne kadar büyük canlılar yaşadı bilmiyoruz, ancak gelecekte bu canlılardan bile daha büyük canlılar keşfedeceğiz gibi duruyor.