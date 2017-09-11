Steve Jobs'a ithafen yapılmış Apple Park Ziyaretçi Merkezi'ne ait görüntüler paylaşıldı.

Yarın düzenlenecek Apple etkinliği için hazırlanan Steve Jobs Amfisi, sonunda tamamlandı ve şu anda konuklarını beklemeye başladı. Apple, bu zamana kadar amfiyi olabildiğince gizli tutmayı başardı. Kamuoyuyla pek bilgi paylaşmayarak herkesi daha fazla heyecanlandıran ve acaba bir sürpriz mi gelecek dedirten Apple, yarın resmi olarak kapılarını ziyaretçilere açacak. Yine de bunun öncesinde Apple Post tarafından yakalanan görüntülerle Steve Jobs Amfisi’nin büyüklüğünü görebiliyoruz.

iPhone X etkinliğini açarak bundan sonra telefon tanıtımlarını burada yapacak Apple, 3.000 metre karelik devasa alanda, Apple cihazlarının satılacağı mağaza, ziyaretçiler için bir cafe ve çatı terası da sunacak.

Yarın yapılacak etkinlikte iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ismiyle 3 farklı iPhone modelinin duyurulması bekleniyor. Steve Jobs’ın başlattığı ve 10. yılına ulaşmayı başaran iPhone markası, 10. yılını isim babası olan Steve Jobs’a ithafen hazırlanmış amfide kutlayacak.