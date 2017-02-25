Yarın G6 Modelini Tanıtacak Olan LG'den Samsung'a Gönderme!

Yarın Barcelona'da LG G6 modelinin lansmanını gerçekleştirecek olan LG, lansman arefesinde Samsung'un Note serisine atıfta bulundu.

Yarın Türkiye saati ile saat 14:00'da yeni amiral gemisi telefonu LG G6'nın resmi duyurusunu Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirecek olan LG, lansman arefesinde Samsung'un Note serisine gönderme yaptı.

Yayınladığı bir videoda telefonların büyük ekranlı olmasından bahseden LG, videoda kullanıcıların büyük ekranlı telefonları zor kullandığına örnek olarak Samsung'un Note serisini gösterdi ve LG'nin bu konuda daha başarılı olacağının mesajını vermeye çalıştı. Bunun nedeni ise, LG G6 modeli de tıpkı Samsung'un Note serisi gibi 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ancak daha yüksek ekran - kasa oranı nedeniyle LG G6'nın tek elle kullanımı daha kolay hale gelecek.

Öte yandan LG her ne kadar Samsung'u hedef alsa da Galaxy S8 ailesinin sızıntılarından 6.2 dev bir ekranın çok daha ufak boyutlara sığdıracağını biliyoruz. Bunu da göz önüne alacak olursak, LG'nin Note serisine yaptığı gönderme sadece bir ay Galaxy S8 tanıtılana kadar etkili olacak.

LG G6'nın tüm detaylarını yarın düzenlenecek basın toplantısıyla birlitke öğreneceğiz. Bakalım LG, iddialarındaki kadar başarılı bir telefonla karşımıza çıkacak mı?