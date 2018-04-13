Yarın, Sega Fest 2018'den Sürpriz Haberler Gelebilir

Sega, yarın Tokyo’da canlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Sega Festival 2018 adı verilecek bu organizasyonda Sega, oyun severleri birçok sürprizin beklediğini duyurdu ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

Belki de Hepimizin Sonic ile tanıdığı, bir dönemin en iyi grafikli oyunlarını sunan Sega'nın duyurduğu bu büyük çaplı etkinlikten sonra akla gelen sürpriz ihtimallerinden biri yeni bir Sonic Racing oyununun oyun severlerlere duyurulması olabileceğiydi. Fakat birçok takipçi tarafından bu pek de sürpriz olarak lanse edilecek bir haber olmayacaktır. Zira bu haberin duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yani mağazada biz oyun severleri yakından ilgilendirecek bambaşka yeni haberler de olabilir, bunların hepsini ancak yarın öğrenebileceğiz

Ayrıca Sega’nın geçen yıl çıkardığı Sonic Mania Plus’a dair ek paketlerle de karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor. Diğer taraftan Sega’nın Puma ile olan iş ortaklığı düşünüldüğünde yeni bir spor ayakkabı da raflarda yerini alabilir.

Tabii bu organizasyon maalesef ülkemizde yapılmayacak, biz ancak uzaktan izleyebileceğiz. Bizi de ilgilendiren haberlerin duyurulması umuduyla, siz Webtekno takipçileri için bu organizasyonu da yakından takip ediyor oalcağız.