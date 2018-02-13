Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro’nun Sızdırılan Özellikleri

Xiaomi’nin sevilen akıllı telefon serilerinden Redmi Note serisinin yeni üyeleri yarın Hindistan’da tanıtılacak. Telefonlar tanıtılmadan önce sahip olacağı iddia edilen özellikleri listeledik.

Xiaomi, 14 Şubat’ta, yani yarın Hindistan’da Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Hazır resmi lansmana çok az bir zaman kalmışken, telefonlar hakkında şu ana kadar sızdırılan özelliklere bir göz atalım dedik. Qualcomm’un en son çıkardığı orta sınıf Snapdragon 636 yonga setini kullanan Redmi Note 5 Pro, bir amiral gemisine yarışır özelliklerle müşterilerin ilgisini çekiyor.

Sızıntılara göre hem Redmi Note 5 hem de Redmi Note 5 Pro, 5.99 inç 18:9 en-boy oranına sahip ekranlarla gelecek. Ayrıca her iki telefonun da batarya kapasitelerinin normalin üzerinde olması bekleniyor. Telefonların özelliklerine kısaca göz atalım;

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi için çok güzel geçen 2017 yılı, aynı hızla 2018’de de devam edecek gibi duruyor. Şirket, bu sene de son derece uygun fiyatlı telefonlar üretmeye devam ediyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre Redmi Note 5, Snapdragon 625 yonga setine sahip olacak. 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneğinin yanında 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneğinin bulunduğu özel bir sürümünü de duyurması beklenen Xiaomi, orta sınıf telefon arayanlar için çok güzel bir alternatif sunuyor. Xiaomi Redmi Note 5’in özellikleri;

5.99 inç 18:9 2160x1080 FHD+ ekran

Qualcomm Snapdragon 625

Adreno 506 GPU

3GB/4GB RAM

32GB/64GB depolama alanı

f/2.2 diyafram aralığına sahip 12MP arka kamera

5MP ön kamera

4000 mAh batarya

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi, orta sınıf telefonlarına ek olarak yarın Note 5 Pro’yu da tanıtacak. Daha çok üst-orta sınıf olarak sayılabilecek Note 5 Pro, Note 5’te olan seçeneklere ek olarak 6GB RAM ve 64GB’a kadar dahili depolama alanı bulunan ek bir model sunuyor. Note 5’de olduğu gibi 4000 mAh bataryası bulunan telefonun arka tarafında çift kamera yer alırken, Qualcomm’un en yeni orta sınıf yonga seti Qualcomm Snapdragon 636 bulunuyor. Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun özellikleri;