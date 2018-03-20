Wankel Moturunun Nasıl Çalıştığını Gösteren Video

Warped Perception ekibinin yayınladığı bir video, araba ve motorlarda da görülen Wankel motorunun çalışma mantığını gözler önüne seriyor. Normal piston motorlarının yaptığı işi çok daha farklı ve tarz bir şekilde yapan Wankel motorlarına kısaca göz atalım.

Günümüzde kullanılan pek çok arabada içten yanmalı piston motorları bulunuyor. Motorun içinde yer alan pistonların hareketi ile araba hareket edecek gücü üretebiliyor. Bu motorların çalışma mantığını çoğu kişi biliyor. Bugün sizlere, çoğu kişinin bilmediği Wankel motorunun çalışma mantığını göstereceğim.

Warped Perception isimli YouTube kanalı tarafından hazırlanan bir videoda, normalde alışık olduğumuz motorlardan çok daha farklı çalışan Wankel motoru incelendi. Motor sürecini ağır çekim özelliği bulunan kameralarla bizlere gösteren Warped Perception ekibi, Mazda gibi markaların da kullandığı bu motoru en ince ayrıntısına kadar gösterdi.

Wankel motorları, nispeten kompakt boyutları ve yeniden ayarlanabilmeleri nedeniyle, araba üreticileri ve bilhassa yarışçılar arasında çok popülerdir. Yüksek bir güç-ağırlık oranına sahip bu motorlar çok başarılı olsa da, yakıt konusunda pek de cömert olmadığı için günlük kullanımlarda pek tercih edilmez. Döner motor olarak de bilinen Wankel motorlar, ilk olarak 1929’da Alman mühendis Felix Wankel tarafından geliştirilmiş, ancak 1957 yılına kadar çalışan bir modeli yapılamamıştı.

Yumurtaya benzer özer bir çemberin etrafında dönen üçgen benzeri bir kafanın yer aldığı motor, pistonlu motorlarda olduğu gibi yakıtı alıp hazırlayıp yanma sürecine götürüyor, ancak bunu yaparken sürekli dönme hareketini uyguluyor. Eğer siz de Wankel motorunun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, aşağıdaki video bir hayli hoşunuza gidecektir.