Yarışta Uçuruma Düşmekten Mucize Şekilde Kurtulan Otomobil!

Ralli yarışını az daha faciaya dönüştürebilecek kaza.

Çoğumuz hem otomobilleri, hem de otomobil yarışlarını oldukça severiz. Hele ki bu yarış türleri içinde ralli yarışlarının yeri ayrıdır. Bunun sebebi ise, Formula yarışlarının aksine ralli yarışlarının, 'halka açık' diyebileceğimiz, yarış için kapatılmış güzergahlarda gerçekleşiyor oluşu.

Tabii durum böyle olunca ralli yarışlarında, Formula yarışlarına kıyasla hem kaza riski artıyor, hem de sürücüler, araçları ve ekipleri, kazalara karşı daha savunmasız bir konuma geliyor. Bu konuda son örnek, FIA Avrupa Ralli Şampiyonası dahilinde düzelenen Islas Canarias Rallisi'nden gelmekte. Ford Fiesta otomobili ile yarışta boy gösteren Çek sürücü Tomasz Kasperczyk, kesin virajların birinde yeterince hız kesmeyince facianın eşiğinden dönüldü.