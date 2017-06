Yarış Oyunlarını Yeniden Tanımlayacak The Crew 2 Duyuruldu!

The Crew 2'nin devasa haritasında neredeyse her taşıtı kontrol edebileceğiz. Yine dolu dolu bir oyun bizleri bekliyor.

Ubisoft’un yarış alanında iddialı oyunlarından The Crew’in büyük başarısından sonra, The Crew 2 de duyuruldu. İlk oyunda neredeyse tüm Amerika’yı harita olarak oyunculara sunan Ubisoft, The Crew 2’de ise işi bir kademe daha yukarıya taşıyor. Yeni oyunda neredeyse her alanda yarışlar var. The Crew 2’de, araba, motor, bot ve uçak yarışları bulunuyor. Bu yarışlar arasında da birbirinden farklı deneyim sunacak haritalar var. Örneğin, araba yarışlarında pistlerde yarışırken, başka bir yerde dağlarda yarışabileceğiz.

Ubisoft’un ve tüm oyun aleminin en geniş haritalarından birisi ile gelecek The Crew 2, tek bir kişi üzerinden tüm araçları kullanmaya izin verecek.

GTA 5’den beri her aracı başarılı bir şekilde oyuna aktaramayan geliştiriciler, geçen sene Watch Dogs 2 ile bunu birazcık yapmayı başarmışlardı, ancak The Crew 2 ile bu olayı bir adım yukarıya taşıyacak gibi duruyor.

Son yıllarda yükselen grafiğine büyük bir hızla devam eden Ubisoft, The Crew 2’yi 2018 yılında Xbox One, PlayStation 4 ve PC için satışa sunacak.