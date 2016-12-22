Yarış Oyunu Sevenlere Duyurulur: GRID, Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz!

Humble Bundle, bedava oyunlar vermeye devam ediyor. Bu sefer listede eski, fakat unutulmayan oyunlardan birisi var.

Codemasters tarafından TOCA Touring Car Serisi'nin son oyunu olarak 2007 yılında duyurulan yarış oyunu GRID, Humble Bundle indirimleri dahilinde kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulmuş durumda.

Normal fiyatı 14 dolar olan oyun, -yaklaşık olarak- Cumartesi sabahı 07.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir olacak. GRID aslında eski bir oyun fakat hala başarılı ve ''nostajlik'' sayılabileceklerde bir tanesi. Üstelik de ücretsiz. Yani oyun arşivi yapanlarınız için kaçırmamanız gereken bir oyun olabilir.

Oyunu indirmek isteyenleri şöyle alalım.