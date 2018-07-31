Yarısı Yunus, Yarısı Balina Olan Bir Balığa Rastlandı

Hawaii açıklarında, yunus ve balinanın çiftleşmesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülen bir balığa rastlandı.

Bilim insanları, bir araştırma için açıldıkları Hawaii sularında yunuslar ile beraber yüzen ama farklı fiziksel niteliklere sahip bir balık tespit etti.

Bulunan balığın kafasının kavun kafalı balina türüne benzediği, fakat tıpkı yunuslarınki gibi yüzgeçleri olduğu ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, kaba dişli yunus türü ile kavun kafalı balinanın çiftleşmesi sonucunda ortaya çıktığı kaydedilen balığın, memeli olduğu belirtildi.

Ayrıca balığın yeni bir tür olup olmadığı hususunda da araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Balina ve yunusun çiftleşmesinden oluşan bir balığın ilk kez görülmediği, böyle bir olaya en son 1985 senesinde rastlandığı açıklandı.

Dolayısıyla, Hawaii sularında tespit edilen balığın çok nadir görülen-özel bir canlı türü olduğu ifade edildi.