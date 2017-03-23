Yaşadığımız Yere Atom Bombası Düşerse Nereye Saklanmalıyız?

Günümüzdeki en büyük uluslararası tehdit, nükleer güce sahip bir ülkenin bir başka ülkeye atom veya hidrojen bombası atması. Böyle bir durumun içinde kendimizi bulduğumuzda, hemen korunaklı bir yere sığınmalıyız. Peki en korunaklı yerler neler?

Umarım bu hiçbir zaman deneyimlemek zorunda olmadığınız bir tavsiye olur, çünkü nükleer saldırılar günümüzün en büyük tehlikesi ve herkesin kabusu… Patlamanın sonrası bile büyük etkilere sebep oluyor. Peki böyle bir şey başımıza gelirse ne yapmalıyız? Yakınınızda bir nükleer bombanın patladığını, ani bir flaş ışımasıyla anlarsınız. Eğer düştüğü yere 80 kilometre yakındaysanız gözleriniz beyaz ışıktan, bir anlık kör olacaktır. Eğer huzur içinde hissetmiyorsanız ölmemişsinizdir demektir, 1. ile 3. derece arasında yanıklara sahipsiniz ve bombanın havada duman şeklinde çıkardığı dev mantar bulutunun altındasınız.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarından Michael Dillon, ne olduğunu anlar anlamaz topuklamanızı ve en güvenli gördüğünüz binaya sığınmanızı tavsiye ediyor. Duvarlar ne kadar kalınsa o kadar iyi, çünkü radyasyonun etkisini daha aza indirgemelisiniz. Örneğin penceresi olmayan, beton yapı mahzen veya bodrumlar sizin için önemli. Bu tarz yapılar, ortamdaki radyasyondan 1/200 oranında etkilenmenizi sağlar. Business Insider, yakın bir zaman önce konuyla ilgili olarak aşağıdaki FEMA grafiğini paylaştı:

Grafikte, müstakil apartmanlar ve bir adet de toplu konut örneği paylaşılmış. 1. senaryoda evinizin dışı ahşaptan yapılma ise evin içinde 2-3, sığınakta ise 10 birim gibi bir radyasyon koruma oranı veriyor. Senaryo 2’de ve sonraki evlerde, evin dış kaplaması tuğla ve beton. 2. senaryoda evin içi 3 birim, sığınağı 20 birim koruma oranı sağlıyor. Senaryo 3’de evin içi 7, sığınağı 50 birim koruma oranı sağlıyor. Grafikte 5. senaryo olarak geçen apartmanın bodrumu daha derinde. 2 kat dipteki bodrum 200 gibi bir koruma sağlarken, 1. ve son kat 10’ar birim koruma sağlıyor. Ara katlar ise 20’şer koruma sağlıyor. Ofis veya toplu konut olarak tanımlanan yapının 1 kat aşağıdaki bodrumu 200 birim koruma sağlıyor. En üst kat 10 birim koruma sağlarken bodrumu ise 200 birim koruma oranı sağlıyor.

Kısacası bir nükleer saldırıda ne kadar derin bir yerde olursak o kadar iyi. Ayrıca yapının beton veya İngiliz tipi tuğladan olması çok faydalı. Umarım hiçbir zaman bu bilgileri kullanmak zorunda kalmayız.