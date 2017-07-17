İklim Değişiminin İnteraktif Haritada Sunumu

Etkilerini daha şimdiden ciddi anlamda hissettiğimiz iklim değişimi, çok da uzak olmayan bir dönemde insanlık için tam bir felaket anlamı taşıyor.

Her ne kadar iklim değişiminin varlığına itiraz eden çok sayıda insan olsa da, insanlığın yakında yüz yüze kalacakları felakete karşı bizleri uyaran, şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan deliller var bu konuda. Bu yönde sunulan delillerden biri yakın bir zamanda, iklim değişimi ve insanlar üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ve gazetecilerden oluşan bağımsız bir organizasyon olan İklim Merkezi tarafından interaktif bir haritayla hazırlandı.

Dünyanın tüm büyük şehirlerindeki ortalama yaz sıcaklıklarının ne derece yüksek olduğunu ortaya koymayı amaçlayan en yeni çalışmalardan birinin sonuçlarını ortaya koyan bu harita, pek iç açıcı değil.

Haritada karbon salınımının günümüzdeki oranlarda kaldığında ya da orta halli olarak azaltıldığında neler olabileceğini gösteren seçenekler var. Orta halli azaltımlardan kasıt, mevcut karbon salınımının yarı yarıya düşürülmesi durumu olarak tanımlanıyor. Fakat bu takdirde dahi sıcaklıklarda tehlikeli artışlar söz konusu.

Örneğin; eğer şu anda New York City’de yaşıyorsanız, günümüzdeki ortalama sıcaklık 81.8 Fahrenheit olarak ölçülüyor. Fakat, 2100 yılında yaz sıcaklıkları, günümüzde Meksika’nın Juarez bölgesinde gerçekleşen ortalama 94 fahrenheit derecelik sıcaklıklarla başlayacak. Yani 80 yıl içerisinde yaklaşık 12 dereceden daha fazla bir artış söz konusu. Katar’ın başkenti Doha gibi halihazırda aşırı sıcaklıkların yaşandığı şehirler için karşılaştırma yapılacak bir şehir mevcut değil. Çünkü 2100 yılında o bölgedeki sıcaklık 116.3 derece civarında olacak.

Hazırlanan etkileşimli haritayı incelemek ve bulunduğunuz şehrin sıcaklığını ölçmek isterseniz, bu adrese giderek siteyi ziyaret edebilirsiniz.