2100 yılında şehrinizin ortalama sıcaklığını gösteren interaktif bir harita, gelecekte karşılaşacağımız tüm gerçekleri gözler önüne seriyor.

2100 yılında bulunduğunuz yer kaç derece olacak? 2017’de bile 40 dereceyi geçen İzmir, Antalya, Adana gibi bölgelerin kaç derece olacağını bilmiyoruz, ancak interaktif bir sayfa aracılığıyla istediğiniz şehrin 2100 yılında kaç derece olacağını görebilirsiniz.

Shifting Cities isimli interaktif harita üzerinden görebileceğimiz değerler, bu şekilde karbon emisyonuna devam edersek şehirlerimizin ne kadar sıcak olabileceğini gösteriyor. Ortalama sıcaklıklar üzerinden giden sistem, bütün bir yazın ortalama kaç derece olacağını gösteriyor. Örneğin şu anda İzmir’in tüm yaz boyunca sıcaklık ortalaması 32.2 derece olarak gösteriliyor. Bundan yaklaşık 80 yıl sonra 2100’e geldiğimizde ise İzmir’in sıcaklık ortalaması 39.2 dereceye yükselmesi bekleniyor. Tabii bu olay şu anki emisyon oranlarına göre gerçekleşiyor. Site bunun dışında dünyamızın emisyon oranımızı %50 düşürebilirsek oluşabilecek senaryoyu da göstermiş. Ilımlı emisyon ismi ile gösterilen 2100 sıcaklıklarına göre ise İzmir’in ortalama sıcaklığı 35.3 dereceye yükseliyor.

Aynı olayı Dubai üzerinde yaptığımızda ortalama sıcaklığın 45.1 derece olduğunu ve burada yaşamın devam edemeyeceğini görüyoruz. Tabii emisyonu düşürürsek bu durum tersine dönebilir.

Buraya tıklayarak Shifting Cities’e hemen girebilir ve 2100’de en rahat yaşanacak yeri belirleyebilirsiniz. Torunlarınız için yatırım olarak düşünün.