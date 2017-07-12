Yasaklar Ülkesi Çin, VPN Kullanımını da Yasakladı!

Çinli telekomünikasyon şirketleri, 1 Şubat 2018’den itibaren kullanıcıların sanal ağ hizmetlerine, yani VPN’e ulaşımını engellemeye başlayacaklar.

Hükümet, devlet tarafından yönetilen China Mobile, Chine Unicom ve China Telecom şirketlerine, VPN hizmetinin verilmemesi konusunda bir yazı gönderdi. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da bilgi, direkt ‘içeridekiler’ tarafından servis edildi.

Kuzey Kore ile birlikte internet konusunda en sıkı kurallara sahip ülkelerden olan Çin, artık tam anlamıyla kendi kabuğuna çekilmiş olacak. Bu yasak sadece Çin vatandaşlarını değil, buraya turist olarak gelen ziyaretçileri de etkileyecek. Yani Çin’e seyahat ettiğiniz süre boyunca, ülkede kullanımı yasaklanan Twitter ve Facebook gibi platformlardan mahrum kalacaksınız.

Çin Endüstri ve Bilişim Bakanlığı, bu yılın başında yetkisi bulunmayan VPN servislerinin kapatılacağını, şirketlerinse VPN hizmetlerini yalnızca şirket içerisinde kullanması gerektiğini belirtmişti.

Bu düzenleme, ülkedeki çok uluslu şirketleri muhtemelen olumsuz yönde etkileyecektir. Zira şirketler, halihazırda bu servisi kullanıyorlardı fakat bundan sonra kullanabilmeleri için öncelikle devletten onay almaları gerekecek.