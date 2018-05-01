Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde sınırlar çizdiği Güney Kore ile her ne kadar 'barış' yapmış olsa da ülkede olan bitenler hala büyük bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Ülkede en sınırlı erişime sahip şeylerden biri de bilgisayarlar. Peki, Kuzey Kore'de bilgisayar kullanmanın nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü?

Kuzey Kore, hala büyük bilinmezlerle dolu bir ülke. Eski bir Google çalışanı olan Will Scott, Kuzey Kore'de bulunan Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etme şansına sahip olduğunda, ülkesine dönmeden önce Kuzey Kore'nin 'Red Star 3' işletim sisteminin bir kopyasını da satın aldı.

Şimdiye değin Red Star hakkında Kuzey Kore harici ülkelerde çok az şey biliniyordu. Kuzey Kore eskiden Windows'u kullanıyordu, ancak bugünlerde macOS'a çok benzer bir sistem olan Red Star 3'e sahip. Sistemin dördüncü versiyonu da geldi, ancak ülkede hala sıklıkla Red 3 kullanılıyor.

Bu yazımızda sizlere Kuzey Kore'de bilgisayar kullanmak nasıldır, bunu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım:

Red Alert'in açılış ekranı.

Red Star 3'ü yüklerken bir saat dilimi seçmeniz isteniyor, ilginçtir ki Seul yani Güney Kore bir seçenek değil.

Oturum ekranı ise yukarıdaki gibi...

Şu anda işletim sisteminin içini görüyorsunuz. Red Star 3 gerçekten macOS'a görünüş itibariyle çok benziyor. Geçmiş sürümlerse daha çok Windows XP'yi andırıyordu. Kim Jong Un, 2013'te masasında bir iMac kullanarak görüldüğünde bazı insanlar Red Star'ın bir Mac gibi görünmesini istediler.

Belge oluşturmak istediğinizde kullanmanız gereken kelime işlemcisi.

Gördüğünüz e-posta sistemi.

Web tarayıcısı ise Mozilla Firefox ya da Chrome'un oldukça değiştirilmiş bir versiyonu 'Naenara' olarak adlandırılmış.

Red Star 3'ü diğer bilgisayarlarda yapabildiğiniz gibi duvar kağıdıyla kişiselleştirebiliyorsunuz, yukarıda görmüş olduğunuz ekran Red Star 3'te bulunan duvar kağıtlarını listeliyor.

İşletim sistemlerinin bile devlet kontrolünde olması, özgürlüğü kısıtlayabiliyor. Böyle bir ülkede yaşamak sizce nasıl bir histir, hiç düşündünüz mü? Ayrıca işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkenin başındaki insanların dilediği gibi macOS kullanabiliyor olması ama halkın baştakilerin sözünden çıkamaması çok kötü bir durum olmalı.