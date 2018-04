Engellilere Tam Destek: Yaşam Hakkı - Duvar Klibi Yayınlandı

1965 yılında Pink Floyd'un kurucularından olan Roger Waters, grubun 'Another Brick in The Wall’ şarkısının Türkçe seslendirme telif hakkını İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndaki gençler için down sendromlu gençlere iki yıl için ücretsiz verdi.

Down Sendromlu gençler, kendilerini sadece ufak bir farkla tanımlıyor. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın Down Sendromlu gençlerine Roger Waters tarafından Pink Floyd'un en kült şarkılarından birisi olan Another Brick in The Wall şarkısını kullanma hakkı verildi. Eğer klip 10 milyonluk izlenmeye erişirse vakıf, bir Down Sendromlu köyü yapmayı hedefliyor. Şarkının YouTube klibine dünya üzerinden birçok destek geldi. Şarkıda gençler dışında, ayrıca Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat ve Koray Avcı bulunuyor. Roger Waters, kendisiyle iletişime geçen vakıfa 1.5 ay sonra geri dönüş yaptı ve şarkının iki yıl kullanım hakkını vereceğini söyleyip “İki gün içinde şarkının Türkçe sözlerini gönderin” dedi. Hakan Kural, ‘Another Brick in The Wall’ bestesi için Türkçe söz yazdı. Ortaya 'Yaşam Hakkı-Duvar' adlı eser çıktı. Klipte ayrıca onkolog Yavuz Dizdar bulunuyordu. İLGİLİ HABER Kurt Cobain ve Leonard Cohen Gibi Müzik Dehalarının El Yazıları Font Oldu Umarız ki, ilerleyen günlerde İZEV 10 milyon hedeflerine ulaşır. Sizden ricamız, lütfen videoyu sevdiklerinizle paylaşın ve Down Sendromlu arkadaşlarımıza destek olun.

