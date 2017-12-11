Bir Kutup Ayısının Kalbinizi Paramparça Edecek Görüntüleri!

Doğaya verdiğimiz zarar bizim icabımıza bakmadan önce, diğer canlıların yaşamlarını da derinden etkiliyor. 'Bir kutup ayısı düşünün' dendiğinde aklınıza gelen ilk manzarayı unutun ve bu kutup ayısının yaşadığı drama tanık olun.

Kanada’nın kuzey kesiminde bulunan Baffin Adası’nda fotoğrafçı Paul Nicklen tarafından çekilen görüntüler, öyle çoğu belgesellerde göreceğiniz cinsten değil. Açlıktan güçten düşen bir kutup ayısının yaşam mücadelesi yürekleri sızlatıyor. Bu fotoğraflar, hiç şüphesiz küresel ısınmanın geldiği nokta hakkında ciddi bir uyarı niteliğinde.

Doğaları gereği etçil olan ve avlanarak hayatta kalan kutup ayıları, boz ayı türleri ile ataları ortak olan hayvanlardır. Antik çağlarda yaşanan buzul çağı, milyonlarca yıl boyunca onların buzullarda hüküm sürmeleri için evrimleşmelerini sağlamıştır. Tüylerinin beyaz olmasının nedeni, kutup bölgesindeki avlarının peşinden giderken fark edilmemeyi istemeleridir.

Ancak insanoğlu akıllanmadığı için, kutup bölgesinde ne buzul ne de av kalmaya başladı:

Dayanıklı yapılarıyla tanıdığımız kutup ayıları, avlanıp beslenemeyince Kanada’da karşılaşılan bu örneklerin sayısı artıyor:

Güçten düşen ve artık enerjisi olmadığı için ayaklarını sürükleyen bu kutup ayısı, ölümü bekleyen sayısız canlıdan birisi:

Bu canlıların katili ise her konuda tüm canlılardan üstün olduğunu düşünen insandan başkası değil.

Fotoğrafcı Paul Nicklen, aslında bir biyolog ve 3000’den fazla ayıyı görüntülemiş başarılı bir bilim insanı. Son yıllarda bu şekilde dramatik işlere imza atıp insanları bilinçlendirmeye çalışıyor:

Kanada’da kutup ayılarını beslemek yasak. Fakat bu yasak tamamen hayvanın doğasından kaynaklanıyor. Çünkü vahşi ortamdan koparılmaları ve hazır gıdaya erişmeleri onları şehir yaşamına çeker ve insanların hayatı tehlike altında kalır. Bu düşünceyle kendimizden uzak tuttuğumuz canlıların sonunu da biz getiriyoruz. O da ayrı bir ironi.

Umarız aklımız başımıza gelir. Eğer bencil düşünmek gerekiyorsa, bu dramların zaten yaşandığı farklı bölgeler de olduğunu hatırlatalım. Üstelik o bölgeler kutupların tam tersi şekilde sıcaklar ve sıkıntı yaşayanlar insan. İnsan, her zaman insan olamıyor. Ne kadar yazık.