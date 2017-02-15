Manyetik Alanın Gizemi, 'Çömleklerle' Çözülüyor!

Dünyadaki yaşamı koruyan manyetik alan hakkındaki sırlar birer birer ortaya çıkıyor.

Hindistan ve Akdeniz arasındaki güneybatı Asya ülkelerinde binlerce yıl önce yaşasaydınız ve akıllı telefonunuz olsaydı, çok garip bir şey fark edebilirdiniz.

Pusulalar sabit görünen yapılar olsa da, Dünya'nın manyetik alanının yönü ve gücü zaman içinde keskin bir şekilde değişir. Yeni bir çalışma, manyetik alanın tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için eski çömleklerden faydalanılmasını öngörüyor.

Dünyanın koruyucusu olan manyetik alan, iki yüzyıl önceki gücünden yüzde 10 kadarını kaybetti. Kutup noktaları, milyonlarca yıl içinde yüzlerce kez yer değiştirdi. Alanın dinamik doğasını hatırlatan diğer bir bulgu, son elli yılda bulunan en az dört adet jeomanyetik atık.

Bilim insanları, okyanusun dibindeki manyetik alana kilitlenen demir yüklü mineraller sayesinde, deniz tabanındaki manyetik alanın fosilleşmiş kalıntılarını inceliyorlar. Bu kalıntılar, 175 milyon yıldan daha eski.

Ancak daha genç eğilimleri gözlemlemek biraz daha zor. Neyse ki antik krallar günü kurtarıyor. Vergi tahsilatı için doğru kayıtları tutma çabalarında, bize yanlışlıkla seramik içine fırınlanmış manyetik kalıntılar bıraktılar. Deniz tabanındaki lavla biçimlendirilmiş toprak kaplar da manyetik alanın kaydını tutar.

Dünyanın manyetik alanı denizcilerin yüzyıllar boyunca yardımcısı olmuştur. Manyetik alan çok daha önemli bir misyona da sahiptir: Dünya'yı, kozmik rasyasyondan korumak.

Bilimsel fikir birliği, sıvı demir akımlarının gezegenin dış merkezini bir tür elektromıknatısına çevirerek, dünyanın merkezinden başlayıp yüz binlerce kilometreye uzanan bir alan oluşturduğuna işaret ediyor.