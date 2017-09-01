Beyin Ameliyatının Hemen Ardından Saksafon Çalan Genç!

Beynin 3 boyutlu haritalarını çıkartmak, cerrahların hassas bölgelere hiçbir hasar vermeden operasyon yapmalarını kolaylaştırıyor. Yeterince ilginç değil, evet. Peki hasta o beyin ameliyatının hemen sonrasında saksafon çalarsa?

Bundan bir kaç yıl önce, şu an 25 yaşında olan genç Dan Fabbio’ya beyin tümörü teşisi koyuldu. Durumun olabildiğince dramatik olduğunu göz önünde bulundurarak, empati kurmakta fayda var. Çünkü tümör, gencin beyninin müzik aletleri çalma işlevinden sorumlu bölgesindeydi. Üstelik kendisi mesleğine yeni başlayan bir müzik öğretmeniydi.

Vakanın ciddiyeti karşısında kollarını sıvayan cerrahlar, hem Dan’i hem de yeteneklerini kurtarmak istiyorlardı. Bu yüzden operasyon öncesinde derin bir araştırma sürecine girdiler. Vardıkları sonuçlarla Dan’in beynindeki müziğin haritalandırılmasına kara verdiler. Böylece söz konusu bölgeyle ilgili aktivitelerin yolunda olup olmadığını takip edebileceklerdi.

Rochester Tıp Merkezi Üniversitesi'nden Profesör Bradford Mahon, "Translasyonel Beyin Haritalama Programı’ndaki amacımız, ameliyat için gelen her bir hastanın beynini dikkatli bir şekilde haritalamaktır. Bu tip kişiselleştirilmiş beyin haritalama teknikleri önemlidir, çünkü herkesin beyni az çok aynı şekilde organize ediliyor olsa da belirli işlevlerin kesin konumunda değişiklik yaşanabilir” şeklinde açıklamada bulunuyor. Bir başka deyişle operasyona alınacak hasta bir müzisyen ise müzik yapacak, matematik profesörü ya da muhasebeci ise sayılarla uğraşacak, zanaatkar ise ustalığını sergileyebileceği el işiyle ilgilenecek. Sonrasında operasyon tüm hızıyla ve emniyetli bir şekilde tamamlanacak.

Dan’in beynindeki müzik fonksiyonu, ayrıntılı bir beyin haritası çıkarmak için kullanıldı. Bu harita daha sonra operasyon sırasında cerrahlar için önemli bir kılavuz görevi gördü. Operasyonun hemen ardından saksofonunu eline alan Dan ise ameliyathanedeki personellere bir müzik ziyafeti çekti ve müzik öğretmeni olarak mutlu olduğu hayatına, beyninde tümör taşımadan devam etmeye başladı.