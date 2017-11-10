En Vahşi Canlının 'İnsan' Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraf!

Bir canlının yaşamından daha değerli ne olabilir ki? Bir anne ve yavru filinin insan vahşetinden kaçtığı anlar, bir fotoğraf yarışmasında ödül aldı.

Hindistan’da düzenlenen bir vahşi yaşam fotoğraf yarışması, birbirinden muhteşem eselerin mücadele ettiği ender etkinliklerden oldu. Ancak birincilik ödülü kazanan fotoğraf, vahlşi yaşamın en korkunç üyesinin insan olduğunu gözler önüne seriyor.

Yangından kaçan bir bebek ve bir anne filin mücadelesi. Yangının sebebi ise insanlar. ÜStelik yanan yer orman değil ve cehennemi andırıyor, insanoğlunun hırstan ve öfken kör olabileceğini kanıtlıyor.

Biplap Hazra tarafından çekilen bu fotoğraf, Sanctuary Asia vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasında birincilik ödülü aldı:

“İşte Cehennem” adı verilen eser Bengal’in batısında yer alan Bangura bölgesindeki biri yavru diğer anne olan iki fili gösteriyor. Filler, bölgedeki insanlar tarafından onlara atılan dev yanıcı toplardan ve diğer maddelerden kaçıyorlar.

Ödülünü adlıktan sonra bir açıklama yapan yarışma komitesi, "Hindistan, dünya üzerindeki Asya fili nüfusunun %70’ine sahiptir. Bu neden bu türün devamlılığı için dünyanın kalesi konumundadır.” sözlerini sarf etti.

Hindistan’daki fillerin en büyük tehdidi insanlar ve insanların bazı davranışları. Her yıl binlerce fil sadece insanlar yüzünden ve doğal olmayan nedenlerden dolayı katlediliyor.

İşte yarışmada ödül alan diğer fotoğraflar: