Okyanusların derinliklerinde keskin dişleriyle avlarını parça pinçik eden bu garabet yaratıklar, tarih öncesi çağlardan kopup gelmiş fosil görüntüsü veriyorlar.

Fırfırlı köpek balığı

Birileri okyanusun dibinde yaşayan korkunç görünümlü şeylerin resimlerini çekerek bir süredir Google Haberler akışında dinozor çağı ya da tarih öncesi çağa ait balinalar ve yaşayan fosillerle ilgili haber başlığı tufanına neden oluyor.

Aslına bakarsanız fırfırlı köpek balıkları (Chlamydoselachus anguineus) çok daha korkutucu bir başka zamandan geliyor gibiler ama hayır, bilim insanlarının yakaladıkları, zamanda yolculuk yapan bir köpek balığı değil.

Mark Carnall 2016’da The Guardian’da şöyle yazıyordu “Yaşayan bu fosil, renkli görünümü ve insanların yol açtığı kirliliğe adaptasyon becerisiyle, çevresine küçümsercesine bakan zıpır bir Devonian’ın (60 milyon yıl önceki tarih kesiti) özlemiyle yanıp tutuşan, çok uzun süredir yaşamakta olan türler ya da organizmalar sınıfına dahil bir canlı olduğu düşüncesini çağrıştırıyor.”

Tabii bu balığın yaşayan bir fosil olduğunu kast etmiyor Mark. Daha çok o çağda yaşayan canlılarla arasında bir benzerlik bağı kuruyor.

Fırfırlı bir köpek balığını ilk görüşünüzse bu, daha çok bir canavara benzediğini düşünmüş olabilirsiniz. Okyanusun derin ve karanlık köşelerinde yaşayan bu canavarın avlanma sahnesinden küçük bir kesit:

Kuzgun Köpekbalığı

Evet, Chlamydoselachus anguineus’un ürkütücü bir ağzı var. 300 küsur kıl testeresi gibi dişleriyle balık ve kalamarları tuzağına düşürerek, kursağına indiriyor.

Fakat kuzgun köpekbalığı kursağa indirme noktasında fırfırlı köpek balığını yaya bırakır. Hayvanın anatomisi itibariyle hantal olduğunu düşünebilirsiniz ama avıyla karşılaştığında hızla açıp kapadığı çenesi, vücudunun geri kalanını hareket ettirmesine gerek bırakmıyor.

Cookiecutter köpek balığı

Bu balığın cüssesiyle ilgili sıra dışı bir durum söz konusu değil ama, hayvanın adı aslında avının üzerinde bıraktığı delik deşik yaralara atıfta bulunuyor. Avının etine mengene gibi yapışan cooikecutter, çevresinde sağa sola kıvrılarak testere misali dişleriyle mükellef miktarda eti söküp alıyor.

Aşağıdaki resimde bu tip bir kapışmanın örneğini görebilirsiniz.

Hayalet köpek balığı

Filmler için özel olarak tasarlanmış bir kukla yapımı gibi duran bu hayvanın soyu, gerçek köpek balıklarından ayrılıyor. Yaklaşık 300 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan hayalet köpek balığı, 1 km derinliklerde gezinen diğer köpek balıklarına oranla yüzey balığı olarak tanımlanabilir. Bazen çiftleşmek için bahar aylarında göç ettikleri de görülür.

Boz camgöz köpek balığı

Gün boyunca yukarı aşağı olmak üzere gidip gelen bu köpek balığının tercih ettiği yaşam alanı, okyanusun yaklaşık 9.000 metre kadar derinlikleridir. Bu tür diğerlerine nazaran daha sevimli bir görünüme sahiptir. Bu yönüyle de fosilimsi özelliklerin her zaman için kabus yaşatmayabileceğini gösteriyor. 200 milyon yıl önce yaşamış fosillere sıra dışı biçimde benzerlik göstermesiyle bilinen balığın görünümü o kadar da korkunç değil.