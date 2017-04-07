Batu, yaşıtlarının aksine YouTube'daki oyun videolarını izlemekten ziyade bilimsel konularla ilgili bildiklerini paylaştığı bir YouTube kanalına sahip.

Bugüne kadar birçok haberimizde Türkiye'den ve dünyadan onlarca izlemeye değer YouTube kanalını sizlerle paylaştık. Bu haberimizde sizlere bahsedeceğimiz genç kardeşimiz Batu da bu kanallardan birinin sahibi.

Kaç yaşında olduğunu bilmediğimiz, belki de 10'lu yaşlardaki dostumuz Batu Ülker daha genç yaşında edindiği bilimsel bilgileri paylaşacağı bir YouTube kanalı oluşturmuş. Batu bu kanalında bazen ilginç deneyler yapıyor, bazen de hiç duymadığınız şeyleri öğretiyor. YouTube'da yaşıtlarına kıyasla farkındalık yaratan bir videoyla karşımıza çıkan Batu, farkında olmasa da ülkemizin bilim alanında çok daha ileri gidebileceğinin kanıtlarından biri.

Ancak ne var ki tatlı ve sempatik dostumuz Batu videolarını birkaç ay aralıklarla çekmiş ve son 5 aydır video yayınlamamış. Yine de Batu'nun hayranları, ondan yeni video yüklemesi için istekte bulunuyor. Üstelik Batu kardeşimiz, bazı videolarında da açık sözlü olmaktan kaçınmamış.

Siz de bu bağlantıya giderek Batu'nun kanalına abone olabilir aynı zamanda videolarından birini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.