Yaşlanma Hızını Gösteren Biyolojik Testler Tam Bir Fiyasko

Kişinin ne hızla yaşlandığını gösteren biyolojik testlerin, henüz bilimsel yeterliliğe sahip olunmadığı için gerçeği yansıtmadıkları belirlendi.

Araştırmacılar, ne kadar hızlı yaşlandığınızı söyleyen biyolojik testlerle paranızı boşa harcamayın diyorlar. Yeni bir çalışmaya göre henüz bu tip testlerin faydalı olmasını gerektirecek kadar bilgiye sahip değiliz.

Çok sayıda pahalı testler, bir damla kanda bulunan genler üzerinden ay da diğer fiziksel göstergelere bakılarak biyolojik yaşınızın, ya da ne hızla yaşlandığınızın tahmininin yapılabileceğini söylüyorlar. Bu tip göstergelerin sağlık durumunuzla ilgili genel bir fikir sahibi olmanızı sağlayabileceklerine dair bir kanıt ise mevcut. Bu hafta yayınlanan bir araştırmada doğumdan 38 yaşına kadar 1.000 Yeni Zelandalı’dan toplanan sağlık verilerini inceleyen bilim insanları, aynı insanlar arasında 26 yaş ile 38 yaş aralığındakilerin 11 biyolojik göstergelerini analiz etmişler (kan göstergeleri ve gen değişiklikleri de dahil olmak üzere). Fakat bu göstergelerin hiç birisi, kişinin ne hızla yaşlandığı konusunda uyumlu sonuçlar sağlamamış. Üstelik bunların bir çoğu denge, kavrama, bilinç testi ve yüzün ne denli yaşlı göründüğü ile ilgili denemelerle elde edilen fiziksel ve bilişsel azalmayı tahmin etmede pek iyi bir performans sergileyememişler.

İnsanlar farklı oranlarda yaşlanmaya tabi olurlar fakat hangi ölçülerin size gerçeği söyleyeceği konusunda bir fikirbirliği bulunmadığını gösteriyor bu araştırma. Aynı zamanda yaşlanma farklı yerlerde farklı oranlarla gelişiyor. Yani kan göstergelerinize bakılarak edineceğiz bir sonuç, denge testlerinize göre yapılacak bir başka sonuçtan farklı olabilir.

Ekip aynı zamanda DNA’da yaşlanmayla ilişkili şablonları gözlemlemek için DNA’nın özel bölgelerinde gerçekleşen değişikliklere de göz atmış. Katılımcıların 26 yaşında oldukları zamana ait 3 farklı DNA şablonu ile, 38 yaşında oldukları zamana ait DNA şablonlarının ölçümlerini yapan bilim insanları, bu şablonlardan aradan 12 yılın geçtiğini anlayabilmişler ama bilişsel ya da fiziksel gerilemeye dair herhangi bir öngörüde bulunmayı sağlayacak veriyi sağlayamamış.

Ekip son olarak ciğer ve kalp fonksiyonları gibi fizyolojik göstergelerle biyolojik yaş arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını görmek için farklı algoritmalar kullanmış. DNA şablonlarına ya da telomerlere oranla daha güçlü sonuçlar elde edilmiş ama yine de kesin bilgi sağlayacak seviyede değil edinilen sonuçlar. Netice itibariyle yapılan çalışma, biyolojik yaşla ilgili testlerin henüz prematüre aşamada oldukları sonucuna varıyor. Tüm bu göstergelere dayanılarak yapılan ölçümler bir şeylerin ölçümünü yapıyor olabilir ama daha iyi veriler edinemediğimiz sürece, paranızı çöpe atmasanız, iyi olur.