Yaşlanmayı Tersine Çevirdiği Söylenen Formül Geliştirildi

Bilim insanları belki de tarihin en iddialı ilaç buluşuna imza atmış olabilirler. Bir çeşit anti-dejenarasyon, yani yaşlılık karşıtı formülü geliştirdiler. İddialara göre bu yöntemle, yaşlanmayı tersine çevirebilen pek çok ilaç geliştirilebilir.

Yaşlanmak, insanın en büyük sorunlarından birisi. Eskiyen dokular ve eklemler, yıpranan ve sonunda pes eden bir vücut. Bu süreç doğal olan her şeyin bir parçası, ancak insanlık aklını kullanarak yaşlanmayı yenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yaşlılığı yenmenin ölümü yenmek anlamına gelmediğidir. Sağlıklı bir ömre sahip olmak için yapılan bu çalışmalar, dünya kamuoyu tarafından çok merak ediliyorlar.

Exeter Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmada hücrelerin enerji merkezleri olan mitokondriler üzerine yoğunlaşıldı. Geliştirilen içeriklerle mitokondrilere uygulanınca bozulan ve ölen hücres sayısında yarı yarıya azalma kaydedildi.

Araştırmacıların gelecekte üretilecek yaşlılık önleyici ilaçlara kaynaklık etmeleri için tasarladıkları AP39, AP123 ve RT01 isimli üç formül, yaşlı ve hasarlı hücrelerin genç ve hayatta kalmaları için gereken enerjinin üretilmesini sağlıyorlar.

Çalışma yaşlanma sürecine ilişkin iki farklı keşfi de beraberinde getirdi. Yaşlılığın kontrol edildiği endotelyal hücrelerin damarların içinde bulunması nedeniyle söz konusu formüllerin, kalp ve damar hastalıklarının tedavisi konusunda ciddi katkılar sağlayacağı söyleniyor. Çalışmanın liderlerinden olan Prof. Lorna Harries, asıl amaçlarının ömrü uzatmak değil, yaşam kalitesini arttırmak olduğunu söylüyor.