Yaşlanmayı Yavaşlatacak Formül Bulundu: Meyve Sinekleri!

ABD’deki California Üniversitesi’nde insan hayatının en büyük problemlerinden biri çözüme kavuştu. Yaşlılık sürecini yavaşlatmak için meyve sineklerindeki genler bilime rehberlik edecek.

İnsan hayatının en zorlu dönemlerinden olan yaşlılık evresinde bireyler, bir çok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Alzheimer, felç, kalp sorunları ve zayıflayan bağışıklık sistemi günümüzde bir çok insanın geçirdiği son hastalıklara sebep oluyorlar.

Araştırmacılar, insan hücrelerinde bulunan mitokondri biriminde yaşlılık süresinde oluşan hasarları sıfırlamak için meyve sinekleri üzerinde çalışma yaptılar. Çünkü meyve sineklerinde bulunan mitokondrilerin şekil ve boyutları zaman içinde değişime uğruyor. Bu da onların yaşlanma evrelerini yeniden yapılandıran önemli bir rol.

İnsanın yaşlanma evresindeki bozulmalar, DRP1 adı verilen bir proteinin zamanla azalmasından kaynaklanıyor. Ancak meyve sineklerinde durum böyle işlemiyor, DRP! proteini zamanla artarak yaşlanma sürecini olabildiğince yavaşlatıyor. Yapılan bu tespitin ardından ekip, bu önemli bileşeni insanlara ilaçlar vasıtasıyla nakletmenin mümkün olacağını dile getiriyor.

Yapılan deneylerde dişi sineklerin protein sayesinde %20, erkek sineklerin ise %12 daha uzun ömürlü oldukları tespit edildi. Bir başka deyişle, eğer ilaçlar etkili bir şekilde insan vücuduna aktarılabilirse, insan ömrü ortalama %16 daha uzun olacak.

Ancak her yeni keşifte olduğu gibi bu konuda da aşılması gereken engeller bulunuyor. DRP! proteinini içeren ilaçların insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermemesi gerekiyor. Aynı zamanda insan vücudunun, gerekli takviyelere karşı farklı tepkiler göstermesi de muhtemel. Araştırmacılar ise beklenenden uzun sürmesi beklenen çalışma süreçlerine güveniyorlar.