Yaşlılara Yardım Eden Robot Dinsow Seri Üretime Girdi

Tayland'taki yaşlı insanların iletişimini sağlamak için tasarlanan Dinsow isimli robotun seri üretimine başlandı.

Uzak doğu ülkelerindeki yaşlı nüfusun ağırlıklı olmasına bağlı olarak özellikle yaşlıların bakımında yaşanan zorluklara yönelik olarak çeşitli teknolojiler geliştirilmeye devam ediliyor. Bu teknolojileri geliştiren şirketlerden biri olan CT Asia Robotics de yaşlılara yardım eden robot tasarladı.

CT Asia Robotics tarafından geliştirilen Dinsow isimli robot, yaşlılarla sohbet ederek onların durumunu takip ediyor, ilaçlarını hatırlatıyor ve yakınlarıyla iletişime geçmesini sağlıyor. Konuşabilen bu robot aynı zamanda dokunmatik ekranıyla da yaşlıların kolay kontrolüne imkan tanıyor.

Aslında benzer birçok robotla karşılaştık ancak Dinsow bu tarz robotlar arasında seri üretimine başlanan ilk robotlardan biri oldu. Tanesi 2500 dolar fiyat etiketine sahip olacak bu robot şimdilik Tayland'taki bazı yaşlı bakım merkezlerinde kullanılacak.