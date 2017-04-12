Ailesi tatile çıkması sebebiyle köpek hastanesine götürülen köpek hastaneden öylesine ustalıkla kaçmayı başardı ki, şu sıralar videosu internette en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Köpekler, en sadık dostlarımız arasında yer alıyorlar. Genel olarak yaptığımız şeyleri anlayan köpekler son derece de akıllılar, onlardan bir tanesi de General isimli bu tatlı köpek.

Pirene cinsi General, hayvan hastanesinden çıkmak için sırasıyla tüm engelleri aşmasını bildi. Yerel basında çıkan haberlerde on yaşında Büyük Pirene cinsi köpek, ailesinin tatil yaptığı sırada Stafford Virginia’daki Aquia-Garrisonville Hayvan Hastanesi’nde tutuldu. General ailesini mi özledi bilinmez ancak hastaneden kaçmayı başardı. İlk olarak kilitli olan kapısını nasıl açtığı bilinmiyor ancak kapının anahtarları kapıda kalmış olma ihtimali üzerine duruluyor.

General, kendi hücresinden ilk çıktığında ofiste yavaş yavaş dolaşıyor. Ofisten dışarıya çıkmak için üç kapıyı açan General, inanılmaz bir şekilde başarılı oluyor ve 15 saatlik özgürlüğün tadını çıkartıyor. Sonrasında, yakınlardaki bir mahallede bulunuyor ve ailesine teslim ediliyor. Aslında Pirene cinsi köpekler pek zeki değiller ancak General, zekasıyla herkesi alt etmiş gözüküyor. Aşağıdaki videodan General’in 'büyük' kaçışını izleyebilirsiniz.