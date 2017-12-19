Yatırımcılara Özel Yeni Uygulama: StockTwits

Uzmanların ve özel algoritmaların hisselerle ilgili hazırladığı tahminler ve önerileri takip edebileceğiniz tam teşekküllü bir uygulama StockTwits!

Twitter'da 2008'de kurulan ve gönderi paylaşımına başlayan StockTwits Twitter'dan borsadaki şirketleri takip edebileceğiniz bir ekonomi kanalıydı. Şimdi ise işlerini daha da büyütüyorlar ve bu olayı takipçilerine uygulama halinde sunuyorlar.

İçeriğinde ise uygulamaya giriş yaptığınızda önce kayıt oluyorsunuz. Sonra size uygulama tarafından takip edebileceğiniz hisseler listeleniyor aralarından seçiyorsunuz ve seçtiğiniz hisselerle ilgili yazılanları otomatik olarak ekrana getiriyor.

Örnek vermek gerekirse Apple Inc (AAPL) hissesi ile ilgileniyorsunuz ve seçiyorsunuz. Artık hiç kimseyi takip etmeye gerek görmeden AAPL hissesinden bahsedilen tweetleri otomatik olarak izleyebiliyorsunuz.

Uygulamayı hemen aşağıdaki işletim sisteminize göre seçip, indirebilirsiniz.