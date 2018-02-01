iPhone X üzerinden dönen dedikodular, iddia edilen üretim kesintileri ve iOS'ta yaşanan problemler yatırımcıların gözünün Apple'ın, Mart ayı sonunda açıklayacağı kazanç raporuna çevrilmesine sebep oldu.

Apple, her ne kadar son zamanlarda çeşitli sıkıntılarla uğraşsa da halihazırda piyasanın en büyük kar sağlayan şirketlerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra sattığı telefonlar bağlamında da önemli bir yer tutmakta. Genel mutabakata göre Apple, Aralık çeyreğinde açıkladığı rapora göre 3 aylık çerçevede 79 milyon adet iPhone sattı. Apple daha önce 2016'da ise 78.3 milyon adet cihaz satmıştı.

Analistlere ve çeşitli ekonomi gazetelerine göre 27 milyon adet iPhone X satan Apple'ın, ortalama 752 dolarlık bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Bilindiği üzere Apple, satışlarından kazandığı parayı modellere göre açıklamıyor ancak diğerlerinden ayrı bir noktada bulunan iPhone X için bir istisna geçebilir. Wall Street'de yer alan ekonomistler 14 milyon iPad'den ortalama 441 dolarlık satış fiyatının çıkacağını düşünüyor. Aynı konsensus 8,5 milyar dolarlık bir hizmet geliri bekliyor.

Buna karşın, UBS analisti Steven Milunovich rakamların biraz daha yüksek olacağını düşünüyor. Milunovich, iPhone X'un 32 milyon sattığını diğer iPhone ürünlerinin de 80.2 milyon kadar sattığını ve 14.1 milyon iPad'in tüketiciye ulaştığını belirtiyor.

Wall Street'teki araştırmacılar Mart çeyreği tahminlerinde ise düşüşe gidiyorlar. Oluşturulan konsensusa göre 62 milyon iPhone satış rakamı bekleniyor. Bunun sebebi ise Apple tarafından, yüksek fiyatlar sebebiyle üretimin yavaşladığının açıklanması gösteriliyor. Milunovich ise temkinli davranarak 58.4 milyon iPhone satış rakamı bekliyor. Apple'ın yakın zamanda yeni bir ürün tanıtacak olmaması bu kalemler üzerindeki tahminlerin doğru olma ihtimalini yükseltiyor.