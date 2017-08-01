Yatmadan Önce Telefonla İlgilenmek Uykunuzu Baltalıyor

Günümüzde hemen herkes yatmadan önce son bir kez sosyal medyayı kontrol edip ondan sonra uyuyor. Peki bu birkaç dakikalık sosyal medya macerası iyi bir uyku çekmenize ne kadar engel oluyor olabilir?

Yeni yapılan bir araştırma gösteriyor ki; uyumadan önce yatakta Facebook ya da Twitter'da geçirdiğiniz birkaç dakika, uyku kalitenizi ciddi derecede olumsuz etkiliyor.

Araştırmaya katılan deneklere mavi ışığı engelleyen gözlükler verildi ve akşamları yaptıkları rutin dijital faaliyetlere devam etmeleri söylendi.

Katılımcıların tamamı daha hızlı uykuya daldı, daha iyi uyuduklarını söylediler ve daha uzun süre uyuyabildiler.

Ayrıca mavi ışığı engelleyen gözlükler takıldığında, uyku zamanı salgılanan melatoninde %58 artış olduğu gözlendi.

Baş araştırmacı Lisa Ostrin, ''Geceleri mavi ışığa maruz kalmak, uyku kalitesini ciddi derecede düşürüyor ve uyku, vücudumuzdaki pek çok fonksiyonun yenilenmesi için çok önemlidir.'' dedi.

Mavi ışık aslında tehlikeli değildir ve bu ışığın çoğunu güneşten alırız. Sorun aslında vücudumuzun mavi ışığa maruz kaldığı için vakitin gündüz olduğunu sanmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle uyumak için doğru vakit olmadığını düşünüyor ve kalitesiz bir uykuya dalıyoruz.

Çalışma yalnızca 22 kişi ile yapılmış olsa da elektronik cihazların uykumuzu nasıl etkilediğini gösteren ilk çalışma değil. Teknoloji şirketleri de bu sorunu onaylıyorlar. iOS, Android, Windows ve MacOS, sistemlerine mavi ışık filtresi eklediler bile.

Mavi ışık elbetteki sorunun tamamı değil. Ancak kendinizi Instagram keşfetinden alamıyor ya da 8-10 bölüm dizi izlemeden bilgisayarınızı kapatamıyorsanız, mavi ışık filtresi küçük de olsa bir çözüm sağlayabilir.

Ostrin, "Mavi rengi engelleyen gözlükleri kullanarak fotoreseptöre girişini azaltıyoruz, böylece uykumuzu iyileştirebilir ve cihazlarımızı kullanmaya devam edebiliriz. Bu güzel bir gelişme, çünkü geceleri hala verimli olabiliriz." diyor.