İspanya'da bulunan bir şirket, yavaş giden sürücüler için araçlara zarar vermeyen yeni bir hız kesici (kasis) üretti.

Ülkemizde ve diğer birçok ülkede yol güvenliği için yerleştirilen kasislerin kauçuktan üretildiğini biliyoruz. İspanya'da bulunan Badennova adlı bir şirket tarafından üretilen yeni kasislerde kauçuk yerine jel kullanıldı. Şirket, böylelikle araçların geçişi sırasında uyguladığı basıncı tekrar araca yönelten kasis sitemini değiştirmiş oldu. Yeni kasisler, yavaş giden sürücülerin hem rahatını, hem de uygulanan basıncı sıvı yardımıyla yayarak aracın zarar görmemesini sağlıyor. Birçok ülkede gerçekleşen fuarlarda yol güvenlik ödülleri alan şirket, bu alanda ilk sıralarda bulunuyor. (Amsterdam Trafik Fuarı Yol Güvenliği Ödülü gibi)

İspanya'da kurulan şirketin ürettiği kasislere ilginin giderek arttığı belirtilirken Almanya ve İsrail'in bu sistemi kullanmayı düşündüğü de söyleniyor. Sizce de yol güvenliği açısından ülkemizde de olması gereken bir teknoloji değil mi?