Yavaşlayan iPhone'lar İçin iOS 11.3 Güncellemesi Geliyor!

Son zamanlarda yavaşlama, hızlı pil tükenmesi gibi sorunlara sahip olan iPhone'lar için Apple, Mart ayında iOS 11.3 güncellemesinin geleceğini duyurdu.

Sabah saatlerinde, Apple'ın yeni iOS güncellemesi iOS 11.2.5 hakkında, yeni gelen özellikleri ve yapılan düzenlemeleri bildirmiştik. Bunun üzerine Apple, Mart ayında gelmesi beklenen iOS 11.3 versiyonu hakkında detayları da kullanıcılarıyla paylaştı. Apple'ın, iOS 11.3 ile ilk hedefinin, son zamanlarda eski cihazlarda oluşan yavaşlama problemlerini gidermek ve hızlı tükenen bataryalar hakkında gerekli çalışmaları yapmak olduğu belirtildi.

Apple, bazı cihazlarında normalinden daha düşük ücretler karışılığında batarya değişimi yapıyordu, gelecek olan bu güncelleme sayesinde cihaz, batarya durumunu kullanıcılarına bildirip, herhangi bir bakıma ihtiyaç duyup duymadığı hakkında bilgileri onlarla paylaşacak. Ayrıca iOS 11.3 ile telefonlarda AR teknolojisi dahada geliştirilmiş şekilde kullanıcılara sunulacak. Yani siz kameranızı çalıştırdığınızda telefon kameranın gördüğü yeri algılayacak ve ona uygun şekilde sanal görselleri gerçek görüntüler ile birleştirebilecek. Bu uygulama, iPhone cihazlar için "ARKit" olarak adlandırılıyor. Apple, bunun yanı sıra sağlık hizmetleri hakkında da bazı çalışmalar yaptığını da duyurdu. Bundan böyle kayıt altında tutulan sağlık detayları, kendi doktorlarınız ve gittiğiniz hastanelerdeki sonuçlarla birlikte kayıt altında tutulacak, tüm bu bilgiler güvenlik açısından şifrelerle korunacak.

iOS 11.3 ile birlikte, iPhone X'lara özel olarak sunulan Animoji'lere, ayı, ejderha, kafatası, ve aslan olmak üzere 4 yeni Animoji eklenecek ve böylelikle toplam Animoji sayısı 16'ya çıkmış olacak. Bussines Chat hizmeti ise, Messages uygulaması içinde 11.3 güncellemesiyle birlikte beta şekilde kullanıcılara sunulacak. Bussines Chat, kullanıcıların Hilton, Lowe's, Discover ve Wells Fargo gibi işletmelerle doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanıyacak.

Apple'ın geliştirici hesabına sahip kullanıcılar için, iOS 11.3 güncellemesi bugün itibariyle mevcut konumda. Ancak geliştirici hesabı olmayan kullanıcıların, yeni güncellemeye kavuşmak için en erken tarihte Mart ayını beklemeleri gerekiyor. Geliştiriciler tarafından bir sorun bulunmaması durumunda güncelleme Mart ayında yayınlanacak. Apple'ın yapacağı bu güncelleme ile birlikte sorunlar giderilecek ve saydığımız yenilikler gelecek. Bunların sonucunda kullanıcılar bakalım eski memnuniyetlerine geri kavuşacaklar mı?