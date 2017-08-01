Yavaşlayan iPhone'u Hızlandırmak İçin 7 Yöntem

Özellikle eski cihazlarda karşılaşabileceğimiz yavaşlama sorunu, bazen oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu sorunu giderebileceğini düşündüğümüz bazı yöntemleri yazımızda konu edindik. Umarız işinize yarayacaktır.

iPhone’lar yüksek kalitede, oldukça güvenilir telefonlar ama, bazen aksaklıklar olabiliyor. Son zamanlarda telefonunuzun yavaşlamaya başladığını fark ettiyseniz, son yaptığınız güncellemelerden tutun da, yoğun bir şekilde yüklediğiniz uygulama ve özelliklere kadar bir dizi neden bu yavaşlamaya sebep olmuş olabilir.

Eğer iPhone cihazınızı daha yeni aldıysanız ve bu tip bir sorunla karşı karşıyaysanız, sorunun donanım olmadığı kesin. Hafızayı büyük oranda tüketen uygulamaları ya da özellikleri devre dışı bırakarak çoğu zaman bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Bu yazıda yavaş çalışan iPhone telefonunuzu düzeltmeniz için yardımcı olacak 7 çözüm yolu üzerinde duracağız. Kompleks çözüm yöntemlerine başvurmadan önce basit adımlarla başlayacağız.

1. iPhone’u hard reboot yapmak

Çoğu zaman yavaş çalışan iPhone’a hard reboot yaparak hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem, küçük çaplı yazılım sorunu yaşayan ya da kararsız bir uygulamadan kaynaklanan yavaşlamalara çözüm olacaktır.

Hard reboot yapmak oldukça kolay ve basittir. Açma/kapama tuşuna ve Başlangıç (home) tuşuna aynı anda birkaç saniye basılı tutarak, telefonunuzun yeniden başlamasını bekleyin. Bu esnada Apple logosu görünecektir. Bu noktada tuşları bırakarak, iPhone cihazınızın normal bir şekilde başlamasını sağlayabilirsiniz. Eğer iPhone 7 ya da 7 Plus kullanıyorsanız, açma/kapama tuşuyla birlikte Ses açma/kapama tuşuna basılı tutmanız gerekir.

2. Son iOS versiyonuna güncelleme yapın

Yeni yazılım güncellemeleri her zaman açık yaması ve performans arttırıcı iyileştirmeler içerirler. Aynı zamanda telefonunuzu güvende tutacak güvenlik iyileştirmeleri de sunarlar. Yeni iOS güncellemesinin telefonunuzu yavaşlatacağını düşünüyorsanız eğer, bunun bir hurafeden ibaret olduğunu bilmelisiniz. Bu güncellemeler, beta aşamasında tespit edilen tüm sorunları düzeltmeye yönelik bazı düzenlemelerden oluşurlar ve genel kullanıma sunulmadan önce test edilirler. Bu nedenle son yazılım güncellemesine yükseltme yapmak oldukça güvenilirdir.

Eğer iPhone’unuz yavaş çalışıyorsa, bunun nedeni yazılım sorunları ya da Apple’ın güncelleme ile çözüme kavuşturduğu açıklar olabilir.

* Ayarları açın.

* Genel > Yazılım Güncelleme’ye gelin

* Ve telefonunuzu, en son iOS versiyonuna yükseltin.

3.Hareketi Yavaşlat modunu aktif hale getirin

iOS, iPhone cihazınızın yavaş çalışıyormuş gibi görünmesine neden olabilecek bir çok harika animasyonlar içerir. Eğer eski tip bir iPhone cihazınız varsa bu animasyonlar cihazınızın hızını düşürebilir. Apple bu animasyonları devre dışı bırakmanız için seçenek sunmuştur. Bu seçeneği kullanarak animasyonları devre dışı bırakın ve cihazınızın hız performansında bir artış olup olmadığını kontrol edin.

* Ayarlar’a geldikten sonra, Genel’e tıklayın

* Erişilebilirlik seçeneğine dokunun

* Hareket Yavaşlatıcı (Reduce Motion)’a tıklayarak, aktif hale getirin

4. Uygulama ön belleğini temizleyin

Bir çok uygulama resim ve video gibi verileri ön belleğe atarlar. Böylece bu uygulamaları tekrar açtığınızda daha hızlı açılırlar. Bu uygulama, Chrome ve Safari gibi bir çok tarayıcının ortak bir özelliğidir. Fakat zamanla ön bellekte yüklü yer tutmaya başlayan bu veriler, telefonunuzun önemli derecede yavaşlamasına neden olabilirler.

Tüm uygulamaları silmenizi sağlayacak tek bir tuş bulunmuyor ama ayarlara giderek, ön belleği temizleyebilirsiniz. Safari kullanıyorsanız, Ayarlar > Safari’ye giderek, ‘Geçmişi ve Verileri Sil’ seçeneğine tıklayarak, geçmişi temizleyebilirsiniz.

5. Arka plandaki uygulama yenileme işlevlerini sınırlandırın

iOS’in güzel özelliklerinden biri, başka bir uygulama kullanırken diğer uygulamaların arka planda çalışmaya devam ederek, verileri işlemesini sağlamasıdır. Bununla birlikte bazı uygulamalar zıvanadan çıkarak, performans sorunlarına neden olabilirler. Örneğin Facebook uygulaması kaynak açısından oldukça yoğun bir uygulamadır ve çok sayıda arka plan işlemini çalıştırır. Bu tip uygulamalar iPhone cihazınızın yavaşlamasına neden olabilirler.

Ama istediğiniz arka plan uygulamasını devre dışı bırakma şansına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken;

* Ayarlar’a gitmek

* Genel > Arka plan Uygulama Yenileme’ye geçmek

* Listede görünen arka planda çalışmakta olan uygulamalardan, soruna neden olduğunu düşündüğünüz uygulamaları devre dışı bırakmaktır.

6. Uygulamalar için konum servislerini ayarlayın

Lokasyon hizmetleri, kaynak açısından zengin özelliktedirler ve bir çok uygulama, açık olmasalar bile konumunuza erişim sağlarlar. Bu durum, iPhone cihazınızın yavaşlamasına ya da donmasına neden olabilir.

* Ayarlar’a gidin

* Gizlilik’e gelin

* Konum Hizmetleri’ne geçin

* Bu bölümde konumunuza erişim sahibi olan uygulamaları yönetebilirsiniz. Dilerseniz ilgili uygulamanın konumunuza erişimini bütünüyle kapatabilir, ya da sadece uygulama açıkken konumunuza erişimine izin verebilirsiniz.

* iPhone cihazının performansını arttırmak için olabildiğince uygulamanın bu hizmete erişimini kısıtlamanız tavsiye edilir. Özellikle de sıklıkla kullanmadığınız uygulamaların.

7. iPhone’unuzu yeniden başlatın

Yukarıdaki işlemlerden hiç biri işe yaramadıysa ve cihazınız hala yavaş çalışıyorsa, bunu nedeni yazılımın kendisi olabilir. O halde iPhone cihazınızı yeniden başlatmak çözüm olabilir.

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce iTunes ya da iCloud üzerinde yedekleme yapmanız yerinde olacaktır. Olası en iyi sonuçları elde etmeniz açısından telefonu yeniden başlattıktan sonra iTunes yedeklemesini yeniden yüklememenizi tavsiye ederiz. Yeni bir telefonmuş gibi kullanmaya başlayın ve sadece gerekli olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzu yeniden başlatmak için:

* Ayarlar’dan, Genel’e gelin

* Aşağıya doğru gidin ve ‘Yeniden Başlat’a gelin

* ‘Tüm içeriği ve ayarları sil’ seçeneğine tıklayın

Evet, yavaşlayan iPhone telefonunuzun hızlandırılmasını sağlayabilecek bazı adımlar, bunlar. Umarız bu yöntemler, işinize yaramıştır. Eğer bunların dışında bir yöntemle telefonunuzun hız performansını arttırabildiyseniz, bizleri de bu yöntemden haberdar ederseniz, seviniriz.