Yavru Yunus, İnsanların Selfie Sevdasından Hayatını Kaybetti!

İspanya'da karaya vuran bir yunus yavrusu, insanların selfie çektirme sevdası yüzünden öldü.

İspanya'nın Almeria şehrindeki bir sahilde tatilciler, denizde buldukları yavru yunus balığını ellemeye başladılar. Sonrasında hızlarını alamayan insanlar, yunusla fotoğraf çektirmek istediler ve denizden çıkardılar. Bir süre sonra ise yavru yunus hayatını kaybetti. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre yunusun ölmesindeki en büyük etken, tatilcilerin yunusu çok fazla strese sokması olduğu belirtildi.

Deniz kaplumbağalarını ve vahşi yaşamı koruyan Equinac, Facebook'da yaptığı bir paylaşımda, "İnsanlar, en mantıksız hayvanlardır. Birçok insan gerçekten de empati yoksunu. Bencil bir şekilde, hayvanların stres içinde olmalarına aldırmadan yalnızca fotoğraf çektirmek istiyorlar." dedi.

Fotoğraf çekimi sırasında çocukların istemeden de olsa, yunusun oksijen almasını engelledikleri dile getirildi. Ayriyeten yavru yunusun annesini kaybettiği ve bu yüzden de karaya vurduğu, ardından da tatilciler tarafından yakalandığı öne sürülüyor.

Diğer bir yandan Equinac kuruluşu,"Yunus yavrusu annesini kaybettiği veya hasta olduğu için kıyıya vurdu. Fakat ölmesindeki en büyük etken bu değildi, stresti. İnsanlar yunusla fotoğraf çektirmek istedikleri için yavru yunus çok fazla strese girdi ve hayatını kaybetti. Üstelik yunuslar, belli kanunlarla koruma altında. Onları rahatsız etmek ve zarar vermek kesinlikle yasak" paylaşımında bulundu.