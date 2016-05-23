Yavrusuyla Aşırı İnsansı Bir Oyun Oynayan Maymun!

National Geographic, güne inanılmaz bir görüntü paylaşarak başladı. Bir bonobo maymunu ve yavrusunu doğal ortamda görüntüleyen fotoğrafçıların yakaladığı kare, insanların kendi yavrularıyla oynadıkları bir oyunu gösteriyor. Bu fotoğraf, hatıralarınızı canlandıracak.

“İnsanlar maymunlardan mı geldi?” gibi basit ve sığ bir tartışmayı kenara bırakıp, modern bilime göre genetik olarak doğada bize en yakın dizilime sahip canlıların maymunlar olduklarını kabul edelim. Onlar bazen düşünüyor, kendi aralarında konuşabiliyor, işaret dilini anlıyor, öğrenebiliyor ve eğleniyorlar.

Yeryüzünde onlarca farklı maymun türü var ve bunlardan en yaygınını hepimiz biliyoruz. Şempanzeler her ne kadar evrim teorisi tartışmalarının merkezinde otursalar da bize onlardan daha çok benzeyen bir başka maymun türü var: Bonobolar.

Geçtiğimiz yıllarda 3000 İngilizce kelimeyi anlayan, ateşi yakıp işi bitince söndüren ve sembollerle iletişim kuran bonobo maymunu Kanzi, küresel çapta bir üne kavuşmuştu. Şimdi ise yine bir bonobo maymunu, bu sefer hepimizi çocukluğumuza götürecek bir fotoğrafın mimarı oldu.

Görüntüde bir bonobo maymununun kendi yavrusu ile oyun oynadıkları görülüyor. Bu oyunu çocukluğundan hatırlayanlarınız mutlaka olmuştur. Bebeklerin ve küçük çocukların ellerinden tutulur ve ayaklarla yukarı kaldırılırlardı.

Nat Geo, fotoğrafla birlikte şu açıklamayı yaptı:

“@FransLanting’in fotoğrafındaki dişi bonobo maynunu Lana’yı kendi başına bir bebekle oynarken görünce, maymunlar ve bizler arasındaki sınırlar belirsizleşiyor. Lana, insan bir ebeveynin yavrusuyla oynadığı ayak üzerinde dengelemeye benzer bir oyun oynuyor. Şempanzelerle kıyasladığımızda bonoboların beyinleri, empati kurma, sıkıntıları hissetme gibi duyularla hayati alanda daha çok gelişmiştir. Kongo Havza’sının vahşi yağmur ormanlarında yaşadıkları bilinen 10.000’den fazla bonobo maymunu var. İmkansız gibi görünen doğal davranışlarını belgelemek için çalışıyoruz. Hayatta kalmaları, kendimize verdiğimiz değeri ve gösterdiğimiz şefkati onlara da göstermemize bağlı.”

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