Yayaların Sürücüsüz Aracı El Hareketiyle Durduracağı Sistem

İngiltere’deki bazı araştırmacılar, yayaların trafikteki sürücüsüz araçları bir el hareketi yaparak durdurabilecekleri bir sensör geliştirdiler.

İngiltere’nin yerel basında çıkan bir habere göre Londra Kraliyet Koleji’ndeki araştırmacılar, seyir halindeki sürücüsüz araçların trafikte yayaların karşıdan karşıya daha rahat geçmelerini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdiler. Blink adındaki bu sistemde araç üzerinde yer alacak sensörlerin yayaların hareketlerini okuyabildiği ve istenilmesi halinde aracın durdurulmasını sağlayacağı belirtildi.

Aracın hem ön hem de arka pencerelerine yerleştirilen ışık yayan diyotlarla birlikte çalışan sistem, yayalara aracın kendilerini algıladığını ve geçişlerine izin verdiğini bir görselle belirtiyor. Yaya, yolun karşısına geçmeden önce eliyle ‘dur’ işareti yapar gibi yaptığında araç üzerindeki sensörler bu hareketi algılayacaklar ve aracın durmasını sağlayacaklar. Sistem, durduktan sonra yayanın karşı tarafa rahatlıkla geçebileceğini de yine bir ekran yardımıyla gösteriyor.

Her ne kadar yolcuların güvenliğini sağlayacak bir sistem olarak geliştirilmiş olsa da bazı uzmanlar, bu sistemin manipüle edilebileceğini söylüyorlar. Sistemin araç kullanmayanlara fazlasıyla kontrol imkanının verildiği, yayalar tarafından gerekli gereksiz kullanılarak trafiğin tıkanmasına sebep olabilecekleri belirtiliyor ki hiç de haksız sayılmazlar.