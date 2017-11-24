Tuhaf Görüntüler Yayınlayan Hackerların 30 Yıllık Gizemi

30 yıl önce 22 Kasım'da aynı gece içerisinde 2 televizyon kanalının yayınını arasına giren korsanlar, maske takmış tuhaf ses tonuyla konuşan birinin yer aldığı kaydı yayına koymuş, yaklaşık 2 dakika boyunca izleyicilere seyrettirmişlerdi. Olayı gerçekleştirenlerin kim oldukları 30 yıl sonra dahi ortaya çıkmadı.

1987 yılında WGN-TV sunucusu Dan Roan’ın sunduğu spor yayınının ortasında, binlerce Chicago’lunun mesajları, kafasını deli gibi sağa sola sallayan, mütemadiyen mızırdanan maskeli bir adamın düşük kaliteli görüntüsüne bırakmıştı yerini. “Ne olduğunu merak ediyorsanız, ben de ediyorum” demişti Roan seyircilerine, WGN sinyalin kontrolünü tekrar ele aldığında. Tahmin edemeyeceği şey ise, dünyanın bu olayı hala daha merak ediyor olacak olmasıydı.

Geçtiğimiz Çarşamba gününün saat 05.14’ü, tarihin en sıra dışı korsanlığından birinin 30 yıl önce gerçekleştiği ana işaret ediyordu: Max Headroom sinyal ihlali. Bu şakacılar o Kasım akşamında iki televizyon istasyonunu ele geçirmişlerdi. Bir tanesi sözümona AI TV’nin spikeri kılığında bir maske takmıştı. Önce WGN-TV’yi, 2 saat sonra da WWTW’yi Dr. Who yayını esnasında hacklemişlerdi.

İkinci hackleme olayı daha çok yer etti zihinlerde çünkü, WTTW’nin yayınını, WGN-TV’nin yayınından 3 kat daha fazla süreyle alıkoymuşlardı. Sesli olarak yaptıkları yayındaki sinir bozucu görüntüler, oldukça ürkütücüydü.

Sinyalin büyük oranda bozulması, sürekli inlemeler ve arka planın mütemadiyen sinir bozucu şekilde sallanması, görüntüdeki karakterin ağrı sızı içerisinde, kapana kısılmış olduğu hissini uyandırıyordu. Eğer maksatları anlaşılmaz ve korkutucu bir şeyler ortaya çıkarmak idiyse, büyük oranda başarılı olmuşlardı.

Sesini kısarak konuşan koca kafalı birinin aniden TV görüntüsüne girmesinin beraberinde getirdiği şaşkınlığı tahmin edersiniz.

Suç ortağının gelip çıplak poposunu yaklaşık 8 saniye kadar kırbaçlamasından önce, ‘Beni almaya geliyorlar’ diye sızlanıyor, hırıltılı, sinir bozucu sesiyle diğer hacker. Daha sonra tekrar yayına devam ediyor Dr. Who.

O zamanlar WGN Mühendislik yöneticilerinden Robert Strutzel, bu tip bir sinyal kesme işlemini gerçekleştirmek için oldukça gelişmiş cihazlara ihtiyaç duyulacağını söylemişti. FCC ve FBI’ın o zamanlar yaptıkları araştırmalar bir sonuç vermemiş, hackerların amaçları ya da kimliklerine dair sivil teorisyenlerin yaptıkları çalışmalar da aynı şekilde sonuçsuz kalmıştı. Bu anlamda ele alacak olursak bu iki dakikalık, esrarengiz görüntü kaydını, mükemmel bir suç olarak tarihteki yerini koruyan yegane olaylardan biri olduğunu söyleyebiliriz.